Op z’n Oekraïens

Taiwan leeft al meer dan zeven decennia onder de dreiging van een invasie. China ziet het eiland als een afgescheiden deel van zijn grondgebied en wil Groot-China steviger op de kaart zetten. De gelijkenissen met de Russische expansiedroom zijn duidelijk. Sinds de Russische inval in Oekraïne achten de Taiwanezen een Chinese inval realistischer dan ooit. Lokale verenigingen organiseren workshops verdediging, geven lezingen over de Chinese des­informatie en EHBO-cursussen. De vraag naar die activiteiten zit in de lift. De burgerbeschermingsorganisatie Forward Alliance organiseert tot twintig cursussen per maand sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen. Ze zijn binnen de twee uur volzet. Meer dan duizend burgers en medische hulpverleners werden al opgeleid.