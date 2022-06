Verstappen triomfeert in Canada

Max Verstappen heeft in Canada zijn zesde zege van het Formule 1-seizoen geboekt. De Nederlander moest in de slotfase nog serieuze druk weerstaan van Ferrari-rijder Carlos Sainz Jr., maar Verstappen hield stand. De regerende wereldkampioen doet ook weer een geweldige zaak in de titelstrijd, want eerste achtervolger Sergio Pérez viel uit en Charles Leclerc werd na zijn gridstraffen ‘slechts’ vijfde.

Vooraf

De Grote Prijs van Canada stond na twee jaar afwezigheid wegens van de coronapandemie terug op de Formule 1-kalender. Montréal vierde feest, over het hele weekend heen zakten talloze fans af naar het Île Notre-Dame om de piloten aan het werk te zien op het Circuit Gilles Villeneuve. De gelukkigen met een ticket moesten zaterdag een dag vol regen voor trotseren, maar kregen in ruil wel een spetterende kwalificatiesessie.

Max Verstappen domineerde op de natte baan en pakte de pole position voor de verrassende Fernando Alonso (Alpine) en Carlos Sainz Jr. (Ferrari). Met Sergio Pérez op plek dertien (na een fout in de kwalificatie) en Charles Leclerc op de voorlaatste plaats (door gridstraffen omwille van het wisselen van motoronderdelen) beloofde de Grote Prijs van Canada vuurwerk.

Hoe verliep de start?

Fernando Alonso had beloofd dat hij voor de eerste plek zou vechten bij de start, maar zo ver kwam het nooit. Verstappen behield zonder problemen zijn leidersplaats voor Alonso en diens landgenoot Sainz. Vlak achter de top drie was er wel een incidentje tussen Lewis Hamilton en Kevin Magnussen: die laatste probeerde zich naast de Mercedes te wurmen, maar beschadigde daarbij zijn neus. Magnussen moest enkele rondes later verplicht een nieuwe voorvleugel komen halen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Verstappen trok zoals verwacht een gaatje naar de rest in de openingsrondes terwijl Sainz de tweede plek overnam van Alonso. Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Red Bull: Sergio Pérez viel na amper acht rondes uit met een mechanisch probleem en zorgde zo voor een virtuele safety car. Een belangrijk moment in de race, want wie zou gokken op een vroege bandenwissel?

In de kopgroep beslisten twee renners om het erop te wagen: leider Verstappen en nummer vier Hamilton. Sainz nam zo de leiding over. In ronde twintig kwam er vervolgens een nieuwe VSC toen Mick Schumacher stilviel: Sainz besliste op de valreep nog een pitstop te maken, waardoor Verstappen opnieuw aan de leiding kwam. Alonso kon niet meer op tijd binnenkomen om te profiteren en bleef doorgaan op zijn oude banden.

Na alle pitstops had Verstappen de leiding in handen, maar Sainz begon beetje bij beetje aan zijn achterstand van tien seconden te knabbelen. Verstappen besliste dan maar om in ronde 42 zelf nog eens nieuwe banden te komen halen, waardoor Sainz terug aan de leiding kwam. Maar het plannetje van Red Bull zou niet werken zoals gehoopt: enkele rondes later verremde Yuki Tsunoda zich bij het uitkomen van de pits, waarna hij in de bandenstapels belandde. Safety car.

Verstappen kwam nipt weer aan de leiding, maar kreeg wel Sainz onmiddellijk achter zich toen die laatste zijn pitstop maakte. Zij werden gevolgd door de twee Mercedes’ van Hamilton en Russell, de beide Alpines van Esteban Ocon en Alonso, en Charles Leclerc, die zich vanop de achterste rij – en ondanks een slechte pitstop van Ferrari – naar plek zeven had gevochten.

De race werd hervat met nog zestien rondes te gaan. Terwijl Leclerc de beide Alpines verschalkte en naar vijf opschoof, opende de andere Ferrari van Sainz de jacht op Verstappen. De Spanjaard kroop binnen de seconde van de leider en mocht dus DRS gebruiken, maar Sainz kon nooit dicht genoeg komen om een aanval te wagen. Verstappen weerstond de druk en boekte zijn zesde zege van het jaar, terwijl Sainz opnieuw naast zijn allereerste overwinning greep.

Achter de twee kemphanen mocht Lewis Hamilton als derde mee op het podium. Hij werd gevolgd door Russell, Leclerc en de twee Alpines van Ocon en Alonso. De twee Alfa Romeo’s van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou werden achtste en negende, thuisrijder Lance Stroll pakte het laatste punt.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Het was zeker niet de meest spectaculaire Grote Prijs van Canada aller tijden, maar de strategieën werden door de uitvalbeurten van Pérez, Schumacher en Tsunoda en de bijhorende (virtuele) safety cars wel tot drie keer toe door elkaar geschud. Dat zorgde ervoor dat er tot het einde wel wat te beleven viel op het Circuit Gilles Villeneuve, want Carlos Sainz gunde Max Verstappen in de slotfase geen seconde rust.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Red Bull al zijn zesde race op rij heeft gewonnen en dat Max Verstappen alweer een fantastische zaak heeft gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft nu al 46 punten voorsprong op teamgenoot Pérez en 49 op Leclerc. Wie gaat Verstappen van een tweede opeenvolgende titel houden? De concurrentie zal bij de volgende race in Silverstone, over twee weken, toch echt aan de remonte moeten beginnen als ze hem nog willen bedreigen.

Uitslag GP Canada

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Guan Yu Zhou (Alfa Romeo)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Daniel Ricciardo (McLaren)

12. Sebastian Vettel (Aston Martin)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Pierre Gasly (AlphaTauri)

15. Lando Norris (McLaren)

16. Nicholas Latifi (Williams) Racing

17. Kevin Magnussen (Haas)

DNF Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

DNF Sergio Pérez (Red Bull) 13 Retire 7 0 0 Racing ment

DNF Mick Schumacher (Haas)