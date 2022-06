Werchter Boutique | Years & Years: een rit langs vieze wc’s

Sinds zanger Olly Alexander het roer van Years & Years in handen heeft genomen, staat de groep voor bangers waaraan zijn jongensachtige tenor emotie verleent – jammer dat die stem het in Werchter liet afweten.

Ring ring, wie is daar? Het is Olly Alexander, de zanger van Years & Years, die dankzij de serie It’s a sin ook als acteur bekend is. Hij nam op met een olijk ‘hello Wurchter’, dat haaks stond op het grimmige decor met de vieze telefooncel op het podium. Gelukkig is het publiek van Werchter Boutique wat ouder en hoefde niemand hen uit te leggen wat een telefooncel is. In die cel zong hij ook een streepje uit ‘Night call’, het titelnummer van de laatste plaat van Years & Years, voor de cel plaats ruimde voor vier al even vieze wc’s, waar zijn vijf dansers booty calls deden of passanten probeerden te verleiden. Voor wie nog twijfelde aan het thema van het optreden: dat was seks, en cruising.

Foto: Koen Bauters

Years & Years heeft een wat ongewone evolutie gekend voor een popgroep: de band begon als een indiegroepje, tot Alexander erbij kwam en met zijn hoge tenor het voortouw nam, ook op zomerhits als ‘Sunlight’ van de Belgische dj The Magician. Twee platen lang twijfelde de band tussen indierock en pop – dat pleit werd gewonnen door Alexander, die van Night call een plaat vol bangers maakte over de euforie van na een pandemie weer uit te gaan, weer te dansen en weer touche te hebben. Het is rechttoe-rechtaan commerciële pop, waarbij de stem van Alexander en de soms verbazende synths van Mikey Goldsworthy het verschil maken.

Maar, helaas: die stem van Alexander liet het in Werchter zwaar afweten. De hoge noten haalde hij, het volume niet. In de mix zat zijn stem verborgen onder de drums van Paris Jeffree – geweldige drums, Jeffree was niet voor niets jarenlang de drumster van The Avalanches. Ook de drie achtergrondzangers waren subliem: hun a capella versie van ‘Here’ gaf niet voor het eerst een gospeltintje aan het optreden. Alexander had nog wat adem bewaard om van achter de piano ‘Eyes shut’ van de eerste plaat te brengen, en dan een cover van Pet Shop Boys’ hit ‘It’s a sin’. Er wérd gedanst, er waren mensen die vroegen ‘wie is die gast?’, maar het had meer kunnen zijn.

Want dit was een optreden dat je moest zién, eerder dan horen. Alexander en zijn vijf dansers, gehuld in de fetisj-outfits waar tegenwoordig ook hiphopdiva’s als Megan Thee Stallion en Cardi B optreden, amuseerden zich duidelijk te pletter terwijl ze zich een weg twerkten door nummers als ‘Muscle’ of compromitterende poses aannamen. Was dat camp? Is de paus katholiek? Tijdens de afsluiter ‘King’ begon het zowaar te regenen. Ofwel was de Heer niet gediend van zoveel ontucht op het podium, ofwel heeft Alexander (nog) meer magische krachten dan we dachten. Alleen kwamen die er in Werchter niet hélemaal uit.

Years & Years, gezien op Wechter Boutique op 19 juni 2022

***