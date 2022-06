Quick-Step Alpha Vinyl aan het feest: Jakobsen de rit, Schmid de eindwinst

De Nederlander Fabio Jakobsen heeft de slotrit in de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven. In de straten van Beringen haalde hij het in een massasprint voor Jasper Philipsen. Ploegmakker Mauro Schmid pakt de eindwinst mee naar huis na een ware thriller met dichtste belager Tim Wellens in de Gouden Kilometer.

Jakobsen was na 179,9 kilometer van Gingelgom naar Beringen de snelste in een massasprint. Hij liet Jasper Philipsen en Gerben Thijssen achter zich.

Tim Wellens is tweede in de eindstand, in dezelfde tijd als Mauro Schmid. Quinten Hermans werd op acht seconden derde.

Schmid boekte na een rit in de Giro van vorig jaar en de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) van dit jaar zijn derde profzege. Op de erelijst volgt hij Remco Evenepoel, winnaar van de vorige twee edities, op. Jakobsen zit dit seizoen al aan tien zeges en leverde zo een stevige bijdrage aan het totaal van Quick-Step Alpha Vinyl. De Belgische formatie, zondag met Remco Evenepoel ook in de Ronde van Zwitserland aan het feest, zit dit seizoen aan 31 zeges.

Rit:

1. Fabio Jakobsen

2. Jasper Philipsen z.t.

3. Gerben Thijssen z.t.

Eindstand:

1. Mauro Schmid

2. Tim Wellens z.t.

3. Quinten Hermans op 8”