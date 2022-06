Voorlopig iets lagere opkomst bij Franse parlementsverkiezingen dan in eerste ronde

‘Een gemiste afspraak met de democratie’, noemden politicologen de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. De tweede ronde, die vandaag plaatsvindt, belooft voorlopig geen beterschap.

De Fransen trekken vandaag naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Daarmee wordt beslist over de 577 zitjes in de Assemblée Nationale. Grote vraag is of Ensemble, de alliantie van partijen rond president Emmanuel Macron, een absolute meerderheid in de wacht weet te slepen. Macron mag op fors weerwerk rekenen van het linkse blok Nupes rond zijn uitdager Jean-Luc Mélenchon.

Welk kamp het haalt, belooft grote impact te hebben op de slagkracht en dus het beleid van de Franse regering de komende jaren.

Toch wist de eerste ronde vorige week amper de helft van de kiesgerechtigde Fransen naar de stembus te trekken. ‘Een gemiste afspraak met de democratie’, noemde politicoloog Dorian Dreuil het in gesprek met De Standaard (DS 17 juni). ‘We kunnen stellen dat we ons in een democratische noodtoestand bevinden.’

In de tweede ronde beloofde dat zondagmiddag alvast niet veel anders te zijn: ongeveer één op de vijf kiesgerechtigden bracht op dat moment al zijn stem uit, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs laten weten. Dat is ongeveer een half procent meer dan op hetzelfde tijdstip vorige week. Rond 17 uur had zo’n 38,11 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht en dat is zelfs iets lager dan vorige week. Toen had omstreeks hetzelfde tijdstip 39,42 procent van het electoraat deelgenomen aan de stembusgang. De opkomst ligt dan weer wel hoger dan bij de tweede ronde van de parlementsverkiezingen van 2017. Vijf jaar geleden was omstreeks 17.00 uur 35,33 procent van de kiezers naar het stemhokje afgezakt.

Zo’n 48,9 miljoen ingeschreven kiezers kunnen gaan stemmen. De laatste kiesbureaus sluiten om 20 uur. Kort daarna worden de eerste exitpolls bekendgemaakt.