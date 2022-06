Geen verrassing in Slovenië: Pogacar pakt twee ritzeges en eindwinst

Na een sprintduel met Matej Mohoric heeft Tadej Pogacar de slotetappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. Voor Pogacar is het de tweede ritzege in de Ronde van Slovenië, de thuisrijder is ook winnaar van het eindklassement.

In de Ronde van Slovenië heeft Tadej Pogacar getoond dat hij klaar is voor de Tour de France. Met twee ritzeges, twee podiumplekken (na zijn ploegmaat Rafal Majka), de eindwinst en de puntentrui bleek hij heer en meester in de ronde van zijn land. Binnen twee weken gaat Pogacar op zoek naar zijn derde eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Eindstand:

1. Tadej Pogacar

2. Rafal Majka op 12”

3. Domen Novak op 2’32”