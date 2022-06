Ben Broeders zorgt in Parijs voor zeldzame Belgische Diamond League-zege: ‘Voelde dat het dé kans van mijn carrière was’

Even hoog als een WK-medaille moeten we het nog net niet inschatten. Maar een Diamond League-manche winnen, dat is in de atletiek toch een van de grootste dingen die te bereiken vallen. Ben Broeders slaagde daar in Parijs in door met de polsstok over 5m80 te gaan. Het mag duidelijk zijn dat hij zowel op het WK in Eugene in juli als op het EK in München in augustus meedoet voor de prijzen. ‘Er is geen reden meer om aan te nemen waarom ik niet zou meespelen.’

Een warm applaus, dat wel. Maar echt gelukkig waren de Fransen niet met de overwinning van Ben Broeders, die vijf centimeter onder zijn één week oude nationale record bleef, in Parijs. De Belgische recordhouder klopte in een spannend duel namelijk de lokale publiekslieveling, voormalige olympische kampioen en voormalige wereldrecordhouder Renaud Lavillenie. Een prestatie om u tegen te zeggen. Met de Braziliaan Thiago Braz hield Broeders overigens nog een tweede ex-olympische kampioen achter zich. Om maar te zeggen: ook in afwezigheid van wereldrecordhouder Mondo Duplantis stond er in de Lichtstad een stevig startveld op de baan.

De omstandigheden waren bijzonder in Parijs, met vooral in het begin van de competitie nog 39 graden. ‘De hitte was intens en afmattend. Maar er was genoeg pauze tussen de sprongen, waardoor ik goed kon recupereren’, begon Broeders het relaas van zijn avond in Parijs. ’Op 5m80 ging ik er nog heel soepel over, daarna was het vat af. Het was nog even in spanning afwachten omdat Lavillenie op het einde nog een beurt had, maar eind goed al goed.’ De Fransman ging net als Broeders over 5m80, maar had daar meer pogingen voor nodig en kon de overwinning vergeten.

Foto: BELGA

Eigenlijk niet gepland

De Leuvenaar is pas de vierde Belg die een Diamond League-meeting wint na Philip Milanov, Nafi Thiam en Kevin Borlée. En dan te weten dat Broeders pas lastminute besliste om deel te nemen. ‘Parijs stond eigenlijk niet op mijn planning en ik vond het geen makkelijke beslissing om toch te komen, maar ik voelde dat het misschien dé kans van mijn carrière was om een keer een Diamond League te winnen’, klonk het, doelend op de afwezige Mondo Duplantis. Broeders is iemand die zich graag aan zijn vooropgestelde wedstrijdplanning houdt, maar soms moet je een kans met beide handen grijpen.

Toen hij vorige week in het Duitse Merzig over 5m85 sprong en zo de derde wereldjaarprestatie neerzetten, was eigenlijk al duidelijk dat Broeders zich op het WK in Eugene binnen vier weken tot de kanshebbers op eremetaal mocht rekenen. Door zijn hoogvorm nu nog eens op het wereldtoneel te etaleren, is die status nog eens onderstreept. ‘Zo’n overwinning geeft vertrouwen voor het WK, waar ik graag 5m90 zou springen. Deze wedstrijd is weer een bevestiging dat ik goed aan het werken ben. Nu mag ik niet meer te veel veranderen. Er is geen reden om aan te nemen dat ik in Eugene niet voor de prijzen ga meedoen’, besloot Broeders.