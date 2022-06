Alweer schietpartij in Molenbeek: twintiger in beide benen geschoten

Bij een schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek werd zaterdagavond een man van twintig jaar in beide benen door kogels geraakt, meldt het Brusselse parket. Het is de elfde schietpartij in de gemeente in minder dan een jaar tijd. Enkele uren later vloog even verder een auto in brand; volgens de politie zijn de twee feiten gelinkt.

Rond 19.45 uur zaterdagavond ontving de Brusselse politie een melding van schoten in de Paalstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Bij aankomst trof de politie een gewonde man van twintig jaar aan. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar een operatie volgde. Hij verkeert niet langer in levensgevaar.

Enkele uren later moest de brandweer op haar beurt uitrukken voor een brandende auto in de Onafhankelijkheidsstraat. De vlammen sloegen over naar drie andere wagens, waarvan er ook twee volledig uitbrandden, en een woning, die dient als opslagplaats. ‘Na onderzoek van de brandexpert kunnen we stellen dat het om een aangestoken brand gaat’, zegt een woordvoerder van het Brusselse parket.

Meer zelfs: de uitgebrande wagen zou het voertuig kunnen zijn dat werd gebruikt bij de poging tot doodslag in de Paalstraat.

Link met drugshandel?

De politie analyseert de camerabeelden van beide locaties. Dat moet de omstandigheden ophelderen en de daders identificeren.

Volgens onze informatie gaat het al om het elfde incident met wapengeweld in Sint-Jans-Molenbeek sinds het begin van het schooljaar. Volgens de lokale krant La Capitale is er een rode draad die alvast alle voorgaande incidenten verbindt: drugs. Slechts bij een van de tien zouden die zeker niet aan de basis liggen. ‘We bevestigen dat er meer geweld is tussen drugsbendes in Molenbeek’, zei het parket na een schietpartij begin deze maand.

In de Molenbeekse straten was iedereen het er toen over eens, stelde De Standaard tijdens een reportage vast: het moest wel de drugshandel zijn. ‘Een afrekening in het milieu’, werd op straat gefluisterd. Sinds het einde van de coronacrisis is de zichtbaarheid van de drugshandel in de wijk toegenomen. Wat voordien achter gesloten deuren werd verhandeld, gebeurt sindsdien op klaarlichte dag op straat.