Vlaamse brandweerman overlijdt na bootongeval bij collega’s in New York

In New York is een brandweerman met de Belgische nationaliteit om het leven gekomen. De Vlaamse Johnny Beernaert was er op bezoek bij collega’s. Een boot van de brandweer botste met een ander vaartuig, en daarbij overleed de man.

Het ongeval vond vrijdagavond rond 22 uur lokale tijd plaats op de East River in New York. Wat er precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat een boot van de brandweer van New York botste met een charterschip waarop zich toeristen bevonden. Johnny Beernaert uit Diksmuide, die op bezoek was bij zijn Amerikaanse brandweercollega’s, raakte daarbij levensgevaarlijk zwaargewond. Hij overleed nadien in het ziekenhuis. Nog een andere brandweerman en drie burgers raakten eveneens gewond bij het bootongeval, onder wie de echtgenote van Johnny. Ook zij werden allen naar het ziekenhuis gebracht, maar zouden niet kritisch gewond zijn.

De verslagenheid na de dood van de 53-jarige brandweerman is groot. De collega’s van Johnny bij de brandweer Westhoek, post Diksmuide, deelden al enkele foto’s op sociale media. ‘Vol ongeloof en met veel verdriet melden wij u het overlijden van sergeant Johnny Beernaert. We verliezen een gewaardeerde en fantastische, immer sympathieke onderofficier en ambulancier binnen onze post’, klinkt het. ‘We gaan je missen, maat.’

Stages in Amerika

Ook het betrokken bataljon van de brandweer van New York deelde een bericht over het verlies van hun Belgische collega. ‘Ongelofelijk tragisch ongeval. Rust in vrede, broer’, klinkt het op Facebook.

De brandweerman had al langer connecties met de Verenigde Staten. Hij deed enkele jaren terug professionele stages in Oakland en Prince Georges County, en leerde zo heel wat Amerikaanse collega’s kennen met wie hij vriendschappen opbouwde. Toen hij eerder deze maand op reis vertrok naar de States met zijn echtgenote, konden enkele bezoekjes aan de lokale brandweer dan ook niet ontbreken.