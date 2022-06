Spanje beleeft de ergste juni-hittegolf sinds 1950, met temperaturen van plaatselijk meer dan 44 graden. In de steden zochten inwoners, toeristen én dieren verkoeling in fonteinen, terwijl bewoners op het platteland moesten vluchten voor natuurbranden.

De droogte en de stevige wind wakkeren de bosbranden aan. Volgens de autoriteiten werd in verschillende delen van Spanje op enkele dagen tijd al 25.000 hectare in de as gelegd. Vooral de bergketen Sierra de la Culebra, dicht bij de grens met Portugal, werd al zwaar getroffen. Daar werd al 20.000 hectare bos vernietigd, en werden 1.700 mensen in veiligheid gebracht.