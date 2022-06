Meer dan 200 chauffeurs De Lijn betrapt op gsm-gebruik achter het stuur

De afgelopen vier jaar kregen 205 chauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn een boete van de politie omwille van het gebruik van een gsm achter het stuur. Vorig jaar zijn er duidelijk meer boetes uitgeschreven dan vier jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op vraag van . Terwijl in 2018 en 2019 nog respectievelijk 35 en 42 chauffeurs van De Lijn een geldboete kregen voor gsm-gebruik, steeg dat aantal in 2020 en 2021 naar 68 en 60. Het bedrag van de boetes voor alle jaren samen bedroeg 23.199,12 euro.

Het bleef bij boetes. Geen enkele chauffeur kreeg sinds 2018 een rijverbod voor het gebruik van de gsm tijdens het rijden met de bus. De Lijn kent ook geen ongevallen die veroorzaakt werden door het gebruik van een gsm. Alle betrokken chauffeurs werden wel door hun teamcoaches aangesproken. Daarbij werd verwezen naar de policy over het gebruik van de gsm op de voertuigen die iedere medewerker ondertekent bij aanwerving.

‘Ik reken de komende jaren op beterschap’, zegt Bert Maertens (N-VA), die de cijfers opvroeg bij minister Peeters. ‘Zo niet, moet De Lijn extra maatregelen nemen, van sensibilisering met een interne campagne tot het extra bestraffen van dergelijke verkeersovertredingen. Die kunnen immers de veiligheid van de reizigers in gevaar brengen en dat is het laatste wat je wil als je het goed voor hebt met de toekomst van het openbaar vervoer in Vlaanderen.’