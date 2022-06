Nafi Thiam doorstaat grote test voor haar rug en haalt 1m92 in het hoogspringen: ‘Ik ben super tevreden’

Meer dan de afgelopen maanden ooit het geval was zit Nafi Thiam op koers voor het WK atletiek in Eugene in juli. In Parijs wachtte haar – en dan vooral haar rug - een belangrijk testmoment in het hoogspringen. Die test is geslaagd. Misschien wel meer dan geslaagd. De tweevoudige olympische kampioene op de zevenkamp ging over 1m92, meteen even hoog als op de Spelen in Tokio. ‘Dit geeft vertrouwen’, zei ze na afloop, zichtbaar gelukkig.

Een uur voor de wedstrijd was op het opwarmingsterrein al de nodige spanning van het gezicht van Nafi Thiam af te lezen. Coach Roger Lespagnard wenste haar in stilte succes met een vuistje, beiden voelden de wedstrijd in Parijs als een belangrijke test aan, vier weken voor het WK in Eugene. Toen Thiam in competitie uiteindelijk over 1m92 ging, liet ze de tong even uit de mond hangen. Hèhe, wat een opluchting na alles wat vooraf is gegaan.

Een pessimist kan het glas altijd halfleeg zien. Want met 1m92 blijft Thiam nog altijd de volle tien centimeter onder haar persoonlijk record. Maar als je beseft dat ze in Parijs pas voor het eerst sinds negen maanden nog eens het hoogspringen afwerkte en bovendien een zware rugblessure achter de rug heeft, kan je die 1m92 alleen maar goed nieuws noemen.

Foto: AFP

Bij haar seizoensopener springt Thiam nu al even hoog als op de Spelen vorig jaar in Tokio. Niet slecht. ‘Niet slecht? Ik ben supertevreden’, zei de tweevoudige olympische kampioene. ‘Ik heb maar drie hoogspringtrainingen in de benen, waarvan eentje op volledige aanloop dinsdag, en die was catastrofaal. Ik kan niet zeggen dat ik hier met vertrouwen aan de start stond. Ik had niet gedacht om mijn seizoen te kunnen openen met 1m92.’

Angsten en twijfels

Een opsteker dus. Een hele stevige zelfs. Vorige week getuigde Thiam nog over de angsten en twijfels waar ze mee kampt. ‘Twijfel zal er altijd zijn, maar die gaat minderen naarmate ik meer wedstrijden afwerk, vooral goede wedstrijden als deze’, geeft ze aan. ‘Dit geeft echt vertrouwen. Als je weet hoe weinig training ik in de benen heb, moet ik op het WK in juli echt nog beter kunnen.’

De vermaledijde rug verteert alles ondertussen behoorlijk, al blijft het opletten. ‘Na Leiden vorige week zat ze toch weer een beetje geblokkeerd, maar dat had niets te maken met mijn blessure uit het voorjaar’, klinkt het. ‘De kiné heeft het kunnen losmaken. Na de training van dinsdag had ik een klein beetje last, maar vandaag voelde ik helemaal niks. Dat is goed nieuws. Ik probeer om er steeds minder aan te denken.’

Zichtbaar genoten

Foto: AFP

Na een reeks kleinere wedstrijden dicht bij huis, was Parijs voor Thiam de eerste grote wedstrijd sinds de Memorial Van Damme in september. En ze genoot er zichtbaar van. ‘Het was héél leuk’, bevestigde ze. Thiam, die wel eens gespannen kan ogen, straalde. ‘De steun van het publiek stuwt mij vooruit en het mooie weer motiveerde ook. Dit soort wedstrijden zijn helemaal anders dan de kleine meetings van de voorbije weken. Ik moet toegeven dat ik deze sfeer gemist heb.’

Het begint er allemaal mooi uit te zien voor het WK binnen vier weken. ‘Ik ben op de juiste weg’, beaamt Thiam. ‘De essentie is dat mijn lichaam klaar is om op het WK een zevenkamp af te werken. Dat is waar ik in het voorjaar lang aan getwijfeld heb, maar nu mag ik wel zeggen dat ik goed bezig ben.’

Thiam miste in Parijs wel de limiet voor het EK in München in augustus, waar ze eventueel wil hoogspringen. Daarvoor is 1m95 vereist. ‘Ik wist niet eens dat dat de limiet was’, zei ze daarover. ‘Om maar te zeggen: mijn focus ligt helemaal op de zevenkamp op het WK in Eugene.’ Op het BK volgende week in Gentbrugge kiest Thiam voor het verspringen en de 100 meter horden.