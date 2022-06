Ook in Frankrijk sneuvelen temperatuurrecords

Ook in Frankrijk zijn er zaterdag verschillende absolute temperatuurrecords gesneuveld, waarbij het kwik op sommige plaatsen boven de 40 graden uitsteeg. Dat was vooral het geval in het zuidwesten en westen, waar in de avond wel onweer wordt verwacht. Op die manier komt daar stilaan een einde aan de hitteperiode.

De meteorologische dienst tekende absolute records op in Biarritz (42,9 graden), Cap-Ferret (41,9 graden) en in Biscarosse (41 graden, evenveel als in 1968). De symbolische grens van 40 graden werd ook elders gehaald in het westen van Frankrijk, zoals in het departement Deux-Sèvres (Niort), Charente-Maritime (Rochefort) en Ile-et-Villaine (La Noé-Blanche). In Parijs bleef het 37 graden.

Voor ongeveer 45 miljoen Fransen geldt nog steeds code rood of oranje vanwege de hittegolf: 11 departementen zijn rood, van Pyrénées-Atlantiques tot de Vendée, en 59 oranje. Volgens Météo-France werden er ook records gebroken voor de minimumtemperaturen.

Zondag zou de grootste hitte zich verschuiven naar het oosten. In het noordoosten worden nog temperaturen tot 38 graden verwacht.

De hittegolf schoof vanuit Noord-Afrika eerst naar het Iberische schiereiland. Spanje heeft daardoor nog steeds af te rekenen met verschillende bosbranden. Een ervan vernielde al 20.000 hectare in het noordwesten van het land. Voor wetenschappers is de toename van het aantal hittegolven, en van de intensiteit en de duur ervan, een symptoom van de klimaatverandering.