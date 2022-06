Regering verlengt energiemaatregelen tot eind dit jaar

De regering verlengt de steunmaatregelen om de hoge energiefactuur te dempen tot eind dit jaar. Dat heeft premier Alexander De Croo zaterdagavond aangekondigd op een persconferentie. Het gaat onder meer om het verlaagde btw-tarief van 6 procent en het sociaal tarief. Er is ook een regeling uitgewerkt voor mede-eigenaars, die tot nu uit de boot vielen.

‘De oorlog in Oekraine biedt ons bijzonder veel onzekerheid, bijvoorbeeld wat betreft de prijs van de energiefactuur, wij willen zekerheid bieden in tijden van onzekerheid’, zei De Croo zaterdagavond.

Daarom besliste de kern, die zaterdag de koppen bij elkaar stak om een akkoord te zoeken over de verhoging van het defensiebudget, om ook de steunmaatregelen op vlak van energie te verlengen tot het einde van dit jaar. Het gaat om het sociaal tarief voor 2 miljoen gezinnen, de btw-verlaging naar 6 procent op elektriciteit en gas en de verlaging van de accijnzen op brandstoffen.

Ook voor mede-eigenaars, die tot nu uit de boot vielen, is een oplossing uitgewerkt en wordt de btw voor gas verlaagd. Daarvoor wordt een budget van 70 miljoen uitgetrokken. De verlaging van de btw op gas zal vanaf 1 juli ook gelden voor woonzorgcentra, ziekenhuizen, vzw’s en gemeentebesturen, voegde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) er aan toe.

Mogelijk nog verlenging in 2023

Als de hoge prijzen aanhouden, is er geen enkele twijfel dat die maatregelen ook verlengd zullen worden tijdens het begin van volgend jaar, zei De Croo. Bij de begrotingsopmaak zal de regering beslissen over het verlengen van de maatregelen in het eerste trimester van 2023.

Volgens minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), gaat het om bijna 1,4 miljard aan maatregelen tussen nu en het einde van het jaar. Dermagne kondigde ook aan dat de cheque van 200 euro die huishoudens die verwarmen met mazout of propaan krijgen ter compensatie van de hoge energieprijzen, verhoogd wordt tot 225 euro.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wees er tijdens de persconferentie op dat de maatregelen een directe impact hebben op de factuur, ‘maar ons niet mogen doen vergeten dat het versnellen van de energietransitie en het isoleren van onze woningen de beste maatregelen zijn om de energiefactuur structureel te verlagen’. ‘De energie die je niet verbruikt is de goedkoopste energie. De btw-verlaging voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers loopt tot eind 2023’, voegde ze nog toe.