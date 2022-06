Kernkabinet bereikt akkoord over verhoging defensiebudget

Het kernkabinet heeft zaterdag een akkoord bereikt over de verhoging van het defensiebudget. Tegen 2035 zal 2 procent van ons bruto binnenlands product (bbp) in defensie geïnvesteerd worden, met zes daaraan verbonden voorwaarden. Verder werd beslist dat de btw-verlaging op energie verlengd wordt tot eind 2022.

Vrijdag bereikte de kern van de federale regering al een akkoord over de arbeidsmarktdeal, zaterdag werd opnieuw onderhandeld over de rest van het Zomerakkoord. Rond 19 uur was er witte rook: tegen 2035 zal 2 procent van ons bruto binnenlands product (bbp) in defensie geïnvesteerd worden. ‘We weten goed dat we in een nieuwe veiligheidssituatie zitten door de oorlog in Oekraïne’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op een persconferentie. ‘We hebben als Europese landen onze naïviteit van ons afgeschud.’ En dus is die verhoging van het budget van defensie erg belangrijk, zei de premier verder. ‘Maar het is geen blanco cheque”, zei De Croo. ‘Er zijn zes duidelijk gedefinieerde voorwaarden.’

Dit zijn de zes voorwaarden:

Meer Europese integratie. ‘Vandaag is Europese defensie gekenmerkt door bijzonder grote fragmentatie’, aldus De Croo. Belangrijk is dus meer samen te werken en meer kennis te delen, ook gezamenlijke aankopen kunnen dan bijvoorbeeld.

Meer return voor Belgische bedrijven. ‘Onze economie moet er meer de vruchten van plukken. Vandaag is die economische return vaak te laag.’

Meer return voor Belgische samenleving. ‘Vandaag is veiligheid veel breder dan enkel defensie-uitgaven. En als we die doen, moet de hele samenleving daar baat bij hebben.’

Andere domeinen mogen er geen hinder van ondervinden. De aanpak van klimaatverandering mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de verhoging van het defensiebudget.

Als er investeringen komen in kritische infrastructuur, bijvoorbeeld windmolenparken, dan speelt Defensie daar ook een rol in.

Blijven aandringen dat investeringen in Defensie aangemoedigd worden door Europa.

‘Belangrijk is’, voegde De Croo er nog aan toe, ‘dat weerbaarheid meer is dan in defensie investeren. Weerbaarheid heeft te maken met defensie maar ook met strategische keuzes op vlak van energie en voeding. Weerbaarheid is een brede strategie. Daarom is die beslissing nodig.’

De verhoging van het defensiebudget was een harde noot om te kraken. Onder meer de groenen zagen een toename van de middelen voor defensie niet zitten. Zij pleitten voor meer investeringen in hernieuwbare energie en klimaatmaatregelen. Eerder dit jaar kwam de Vivaldi-regering al overeen het budget voor defensie gevoelig op te krikken tot 1,54 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 2030.

De beslissing van de kern moet Belgisch gezichtsverlies op de Navo-top in Madrid vermijden. Bijna alle andere Navo-landen hebben hun defensie-inspanningen opgeschroefd. Uit een document van de Belgische ambassadeurs bij de Navo en de EU dat De Standaard eerder deze week kon inkijken, werd de regering-De Croo aangemaand om actie te ondernemen.

Daarnaast werd beslist dat de btw-verlagingen op energie verlengd worden tot eind 2022. Het uitgebreid sociaal tarief zal ook minstens tot dan aangehouden worden.