Schoon volk voor vernieuwde Schoon Verdiep

Op de tonen van ‘Antwaarpe’ van De Strangers werd zaterdag in Antwerpen het gerenoveerde stadhuis heropend. Het werd een feest in en rond een blinkend ‘Schoon Verdiep’, met veel publiek.

Het stadhuis in Antwerpen stond de voorbije vier jaar in de steigers en werd zowel binnenin als aan de buitenkant grondig gerenoveerd. Om de heropening te vieren, vindt in Antwerpen nog tot zaterdagnacht een volksfeest plaats. Rond kwart voor vier werd het gerenoveerde stadhuis plechtig heropend, door een groot cijferslot te ontcijferen waarmee de poorten waren gesloten.

Om het cijferslot te openen, waren zes cijfers nodig en die werden door enkele prominenten aangebracht. De eerste was oud-burgemeester Bob Cools. Daarna kwamen architecte Danielle Van de Vloet en projectleider Ann Volders aan de beurt, op hun beurt gevolgd door een sterk geëmotioneerde districtsburgemeester Paul Cordy. Algemeen directeur Sven Cauwelier en Simonne Vlegels, een van de eerste vrouwelijke stadsdirecteuren van de stad, kregen de eer een cijfer te draaien en tot slot vervolledigde burgemeester Bart De Wever de code.

‘Ik heb het gemist’

Die code was 166.916, ofwel het aantal dagen dat het stadhuis, dat 457 jaar oud is, al dienst doet als huis voor alle Antwerpenaren. ‘Ik ben heel trots en blij dat we vandaag terug in ons stadhuis kunnen intrekken. Ik heb het gemist, het districtshuis was oké maar heeft niet wat ons ‘Schoon Verdiep’ heeft’, zei De Wever.

Op de tonen van de stadstrommelaars en onder het toeziend oog van enkele vendelzwaaiers werden de poorten geopend. De eerste gasten in het vernieuwde stadhuis bleken De Strangers te zijn, die vanop het balkon op de eerste verdieping hun lied ‘Antwaarpe’ zongen, de officieuze hymne van de Koekenstad, luidkeels bijgestaan door het publiek.