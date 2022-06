Quinten Hermans wint koninginnenetappe Baloise Belgium Tour met indrukwekkende eindsprint

Quinten Hermans heeft de koninginetappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Tijdens de eindsprint op het lokale circuit in Durbuy was de renner van Intermarché-Wanty-Gobert duidelijk de sterkste van een kopgroep van zes renners. Mauro Schmid werd tweede en is nipt de nieuwe leider in het algemeen klassement: Tim Wellens, die de rit als derde finishte, heeft amper vijf honderdsten van een seconde achterstand op de Zwitser.

Ondanks de snikhete temperaturen werd de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour volledig afgewerkt. De renners kregen een lokaal parcours voorgeschoteld van 40 kilometer met maar liefst zes hellingen: de Champs des Hêtres, Côte de Petit Somme, Côte de Bende, Côte de Hermanne, Côte Grand Houmart en tot slot de Mur de Durbuy. Goed voor een rit met zo’n 3.000 hoogtemeters: zelfs zonder de hitte een loodzware onderneming.

Vijf renners kozen al snel het hazenpad. Voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt kreeg met Tom Van Asbroeck nog een tweede landgenoot mee, ook de Fransman Quentin Jauregui, Italiaan Marco Tizza en Deen Tobias Lund tekenden present. Een grote voorsprong kregen ze echter nooit.

Zes man in de achtervolging

Halverwege de koninginnenrit opende Intermarché-Wanty-Gobert al vroeg de finale. Een pak renners moesten eraf en een groep van ongeveer tien man, waaronder leider Mads Pedersen, Quinten Hermans en Tim Wellens, rukte zich los. Het groepje bleef niet lang voorop, waarna Hermans opnieuw het vuur aan de lont stak. Met succes deze keer: ploegmaat Lorenzo Rota ging mee, net als het Lotto Soudal-duo Tim Wellens en Victor Campenaerts. Mauro Schmid en Rasmus Tiller maakten het zestal compleet. Leider Pedersen moest afhaken.

De zes achtervolgers kwamen op zo’n 70 kilometer van de finish aansluiten bij de vijf leiders. Gaandeweg werd de kopgroep verder uitgedund: uiteindelijk zouden Hermans, Rota, Wellens, Campenaerts, Schmid en de verbazende De Bondt overblijven. Uiteraard werd er ook gekoerst met het eindklassement in het achterhoofd: in de virtuele tussenstand was Wellens de nieuwe leider, met amper 4 seconden voorsprong op Schmid en 22 op Hermans.

Paar honderdsten verschil

Het peloton met Pedersen gaf niet op en kwam nog even dichtbij de leiders, maar uiteindelijk zou het zestal voorop blijven. Hermans pakte de volle buit tijdens de drie sprintjes in de Gouden Kilometer. De Bondt probeerde zowaar nog tot twee keer toe weg te knallen in de slotfase, maar uiteindelijk kwam het tot een sprint op de Mur de Durbuy. Daarin was Hermans duidelijk de sterkste.

Mauro Schmid werd op enkele meters afstand tweede en is nipt de nieuwe leider. De nieuwe nummer twee Tim Wellens, die als derde over de streep kwam, staat amper vijf honderdsten van een seconde achter de Zwitser. Hermans volgt op acht tellen.

Zondag staat de slotrit op het programma, een vlakke rit in Limburg. De renners moeten 182 km afleggen tussen Gingelom en Beringen: kan Wellens of iemand anders daarin nog de eindzege van Schmid afsnoepen?