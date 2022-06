EU: ‘Rusland bedreigt de wereld met hongersnood’

Het is Rusland dat met zijn blokkades en uitvoermaatregelen de wereld in hongersnood dreigt te brengen. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell zaterdag beklemtoond.

Borrell zit maandag in Luxemburg een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie voor. Centraal in de debatten staan de bedreigingen voor de voedselbevoorrading en het zwartepieten tussen Moskou en het westen over de problemen met de export van graan.

In een voorbeschouwing op zijn officiële blog laakt Borrell zaterdag ‘de bewuste politieke keuze van Rusland om de graanexport te militariseren en te gebruiken als chantagemiddel tegen eenieder die zich verzet tegen de Russische agressie in Oekraïne’.

Oorlogszone

‘Rusland heeft de Zwarte Zee herschapen in een oorlogszone en blokkeert de zendingen van graan en mest vanuit Oekraïne (...) Het past ook quota en taksen op zijn eigen graanexport toe’, stelt Borrell vast.

Borrell beklemtoont dat de Europese sancties Rusland ‘niet verbieden om landbouwproducten of zaaigoed uit te voeren, noch om ze te kopen, op voorwaarde dat de mensen of entiteiten op de sanctielijst niet betrokken zijn bij deze transacties’. Hij toonde zich ook bereid met de VN samen te werken om ‘elk ongewenst effect van onze sancties op de wereldwijde voedselveiligheid te vermijden’