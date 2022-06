Vandenbroucke wil beroep huisarts aantrekkelijker maken

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil het beroep van huisarts hervormen. Zijn plan steunt op vijf pijlers, waaronder een nieuwe financiering. Zo wil de minister af van ‘hoe meer patiënten, hoe meer consultaties, hoe hoger het inkomen’.

Het aangekondigde hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om het beroep van huisarts grondig te hervormen, is klaar. Vrijdag werd het voorgesteld aan de sector, meldt zijn kabinet, maar de Franstalige krant Le Soir wist zaterdag al een en ander te melden. Het plan is gebouwd rond vijf pijlers.

De vijf pijlers waarop de minister wil inzetten zijn: zorgen voor voldoende en goed gespreide huisartsen(praktijken), het verminderen van zinloze administratieve overlast, het verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt, een goed organisatiemodel en een evenwichtig financieringsmodel.

Taak verlichten

‘We moeten ervoor zorgen dat onze huisartsen zo veel mogelijk hun tijd kunnen besteden aan waar ze voor opgeleid zijn en waarom ze dit beroep doen: de zorg voor hun patiënten’, luidt het in de nota. Om de taak van de huisartsen lichter te maken, verwijst minister Vandenbroucke onder meer naar de afschaffing van de ziektebriefjes voor 1 dag (tot driemaal per jaar) in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Dat voorstel van de regering ligt momenteel bij de sociale partners. Ook de verdere digitalisering van het beroep moet de taak van de huisarts minder zwaar maken.

De socialist komt ook met een voorstel om de toegang tot de (huis)arts gratis te maken voor de kinderen en jongvolwassenen die het voorkeurtarief genieten en die een globaal medisch dossier hebben bij hun huisarts. Daarvoor is een budget van 5,5 miljoen euro vrijgemaakt. Een en ander moet het gebruik van het globaal medisch dossier verhogen bij de jongeren.

Daarnaast wil de minister inzetten ‘de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon’. Studies wijzen erop dat niet minder dan een derde van de taken van de huisarts gedelegeerd zouden kunnen worden aan administratieve medewerkers en verpleegkundigen. Een beter organisatiemodel moet daar werk van maken.

Prestatiefinanciering

Tot slot wil de minister ook de financiële aantrekkelijkheid van het huisartsberoep vergroten. Op dit moment worden huisartsen nog steeds grotendeels per prestatie gefinancierd. Hoe meer patiënten, hoe meer consultaties, hoe hoger hun inkomen. Vandenbroucke wil daar deels vanaf. ‘Je behoudt een stuk financiering per prestatie, maar de druk op de huisartsen om per se volume te draaien, die moeten we doen dalen.’

‘We staan voor een immense maar uitermate boeiende uitdaging, namelijk het versterken van een eerste lijn. (...) We hebben nood aan een ‘New Deal’ voor de huisartsen, die niet alleen inzet op de vraag hoe huisartsen beter ondersteund kunnen worden, onder meer door samen te werken met andere zorgverleners of -ondersteuners, maar ook hoe hun financieringsmodel beter kan inspelen op beschikbaarheid, samenwerking, zorgcontinuïteit, preventie en empowerment’, aldus nog minister Vandenbroucke.