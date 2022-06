Vooruit ‘straft’ ook Hilde Sabbe na slachtdebat in Brussel

Parlementslid Hilde Sabbe, die als onafhankelijke zetelt in de Brusselse One.Brussels/Vooruit-fractie, mag in de toekomst niet meer op een Vooruitlijst staan. De reden: ze stemde tégen een verbod op onverdoofd slachten.

Brussels parlementslid Hilde Sabbe (One.brussels/Vooruit) is voortaan niet meer welkom op een lijst van Vooruit. De partijleiding heeft dat beslist omdat ze de ‘dissidentie’ van de Brusselse afdeling niet blauw-blauw wil laten.

Vrijdag stemde het Brussels parlement over een verbod op onverdoofd slachten. Met 42 stemmen tegen het verbod, slechts 38 voorstanders en 8 onthoudingen haalde het verbod - een voorstel van Groen, Open VLD en Défi - het niét. Bij de tegenstanders zaten ook Fouad Ahidar en Hilde Sabbe, leden van de One-Brussels/Vooruit-fractie. Zij gingen tegen de partijlijn in én tégen de waarschuwingen van hun partijvoorzitter.

Partijtucht

Die liet zich niet onbetuigd. Meteen na de stemming zette Vooruit-voorzitter Conner Rousseau fractieleider Fouad Ahidar onverbiddelijk uit het partijbureau. ’s Avonds vernam Hilde Sabbe - die in 2019 als onafhankelijke op de lijst stond en als opvolger van staatssecretaris Pascal Smet in het parlement zetelt - live in Terzake dat Vooruit met haar de banden wil verbreken. ‘Vooruit liet ons uitdrukkelijk weten dat ze afstand van u nemen, en dat u niet meer op een lijst mag staan’, aldus presentator Kathleen Cools.

Sabbe repliceerde schamper: ‘Wat je hier ziet is dat een partijvoorzitter zich zeer autoritair opstelt en zijn parlementsleden de les leest alsof het een klasje ongehoorzame kinderen is.’

De woordvoerder van Rousseau bevestigt aan Bruzz dat Sabbe inderdaad niet meer welkom is op een lijst van de partij. Onze redactie kreeg vooralsnog geen antwoord. Sabbe zelf laat weten dat ze het nieuws in Terzake heeft vernomen, maar van de partij nog geen woord heeft vernomen. ‘Geen sms, telefoon of mail.’ Vrijdag heeft ze een (eerder vastgelegde) afspraak met Pascal Smet, ze hoopt dat die uitkomst brengt.

‘Emoties oké, bedreigingen erover’

Sabbe is niet verbaasd, want Conner Rousseau en Brussel, dat matcht niet. Hij heeft geen voeling met de problemen van de grootstad’, verklaarde ze eerder tegenover Bruzz. Maar ook Sabbe krijgt op de sociale media veel verwijten, zelfs van collega-parlementsleden zoals Maurits Vande Reyde (Open VLD) van het Vlaams parlement.

Zo'n figuur als Hilde Sabbe van Vooruit in het parlement is toch gewoon een gevaar voor de samenleving. "Wij zijn gevoelig voor een deel van de moslim kiezers". Ligt het aan deze mensen, wordt morgen de sharia getolereerd. Wereldvreemd. #terzaketv #onverdoofdslachten pic.twitter.com/UMDL45ZwLO — Maurits Vande Reyde (@Mauritsvdr) June 17, 2022

Op Facebook laat ze zaterdag weten dat ze zich even terugtrekt uit het publieke debat, dat heel erg op de vrouw wordt gespeeld. ‘Wat maakt deze hele discussie zo emotioneel, vraag ik me af. Misschien de illusie dat de oplossing eenvoudig is? (...) Ik begrijp de emoties. Niet de bedreigingen. “We zullen u weten te vinden”. “Oproep aan ziekenhuizen om Sabbe onverdoofd te behandelen”, “Wij zorgen ervoor dat u eindigt aan een vleeshaak”. Je kan het grondig met me oneens zijn, maar dat is er ver over.’

Toekomst onzeker

Het is nog voorbarig om te voorspellen wat de gesloten deur van Vooruit betekent voor de politieke toekomst van Hilde Sabbe. De voormalige journaliste, columniste en schrijfster begon haar politieke carrière bij de beweging van Dyab Abou Jahjah, Be.One, in 2018. Maar de beweging brak geen potten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar later stapte ze over naar One.Brussels/Vooruit, onder impuls van Smet. Sinds de zomer van 2019 is ze Brussels parlementslid. Of ze volgende keer nog deelneemt aan de verkiezingen, is onzeker.

Opmerkelijk: het derde lid van de One.Brussels/Vooruit-fractie, Els Rochette, stemde vóór het verbod op onverdoofd slachten, zij hoeft dus geen gevolgen te verwachten vanuit het partijhoofdkwartier. Brussels boegbeeld Pascal Smet, lid van de regering, reageerde nog niet. Ook binnen de Brusselse regering veroorzaakt het dossier enorm veel spanningen.