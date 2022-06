Een Australische durfal is met een rubberbootje over de Salomonseilanden in de Stille Oceaan gevlogen. Ben Neale is een 37-jarige fotograaf en wou enkele onontgonnen eilanden vanuit de lucht fotograferen. Het is niet duidelijk waarom hij voor een omgebouwde boot koos en wanneer hij zijn tocht uitvoerde, maar het avontuur leverde alleszins wel bijzondere beelden op.