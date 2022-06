Hitte leidt tot voorspelde drukte op het spoor richting kust

Het warme weer laat zich, zoals verwacht, voelen op de treintrajecten naar de kust. Ook de twaalf extra treinen zitten afgeladen vol. ‘Voorlopig zijn er geen incidenten gebeurd’, luidt het bij de NMBS.

Het warme weer zorgt traditioneel voor veel dagjestoeristen aan de kust, en dus had spoorwegmaatschappij NMBS voorzorgsmaatregelen genomen: vrijdag en zaterdag rijden tien extra treinen richting de kust, en terug, om de drukte de baas te kunnen.

?? Het is mogelijk dat er op vrijdag en zaterdag veel reizigers de trein zullen nemen richting de kust.



? Wachttijden in het station zijn mogelijk.



?? Bereid je reis voor via https://t.co/TPqvbRQgjW of de #NMBS-app en reis bij voorkeur niet tijdens de spitsuren. pic.twitter.com/ckz4ygzvjl — NMBS (@NMBS) June 16, 2022

‘Ook die tien extra treinen zitten eivol’, meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. ‘Het is druk, maar voorlopig hebben we iedereen ter plekke gekregen. Veel mensen zijn heel vroeg vertrokken, dat helpt om de piek af te vlakken. Maar in grote stations als Brussel, Gent en Brugge hebben we wel mensen moeten kanaliseren - wat betekent dat de bezettingscijfers worden doorgegeven. Als er niemand meer bij kan op de trein, heeft het geen zin dat die trein stopt om mensen te laten opstappen. De wachtende mensen op het perron worden vervolgens naar een ander traject begeleid - in plaats van naar Oostende bijvoorbeeld naar Blankenberge, met overstap in Brugge - of een extra trein.’

Er zijn tot nog toe geen incidenten gebeurd.

Uittocht

De NMBS raadt reizigers aan om de app te raadplegen. De treinen richting kust staan op dit moment niet meer in het oranje of rood aangeduid, maar er worden wel wat vertragingen opgetekend. ‘Wat de avondspits betreft, zullen de extra treinen uiteraard ook terugrijden naar het binnenland’, vervolgt Crols. ‘Wij weten uit ervaring dat de uittocht doorgaans wat gespreider verloopt, want sommige mensen blijven logeren aan de kust en andere niet, dus we verwachten dat de drukte iets minder zal zijn.’

De spoorinfrastructuur zelf verdraagt de hitte voorlopig goed. Ook spoorwegbeheerder Infrabel besloot donderdag uit voorzorg zijn hitteplan te activeren. Er zijn onderhoudsploegen op pad om de sporen, wissels, bovenleidingen enzovoort geregeld te controleren om de veiligheid te kunnen garanderen.

Festivaldag

In Blankenberge worden vandaag extra redders en extra politiemensen ingezet om de verwachte drukte in goede banen te leiden. Dat zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD) aan de VRT. Hij vergelijkt het met een ‘festivaldag’: een vol strand is immers goed voor 30.000 à 40.000 mensen, in de hele stad gaat het dan over het dubbel.

De burgemeester verwacht evenwel geen problemen. ‘De ongelukkige samenloop van omstandigheden van twee jaar terug (toen het tot amok kwam op het strand, red.) was een grote uitzondering. We gaan ervan uit dat dat zich niet zal herhalen’, aldus Prasse.

Op de druktebarometer is te zien dat het in Blankenberge ter hoogte van de zeedijk oost inderdaad zeer druk is, in de rest van de stad is het gezellig tot druk. Ook in Oostende en Middelkerke is het zeer druk, elders lijkt het behoorlijk mee te vallen.

File op E40

Ook op de weg is het druk. Wie via de E40 naar Brussel rijdt, zal op verschillende plaatsen in de file staan, zo valt te zien op de website van het verkeerscentrum.