Yellow Tigers hebben vijfsetter nodig om deugddoende zege te boeken tegen Polen

De Belgische volleyvrouwen (FIVB 13) hebben hun tweede overwinning in de Nations League geboekt. De Yellow Tigers versloegen Polen (FIVB 10) in het Filipijnse Quezon City na een vijfsetter met 3-2. De setstanden waren 25-20, 15-25, 25-22, 22-25 en 15-13.

De Nations League is voorlopig niet het toernooi van de Yellow Tigers. Onze nationale volleybalvrouwen wisten voor de clash met Polen nog maar een keer te winnen. Eerder hadden de Tigers ook al Thailand geklopt met 3-2.

Tegen de Polen begonnen de Tigers sterk aan de partij en wisten ze de eerste set met 25-20 naar zich toe te trekken. Maar na vier sets prijkte er toch een 2-2-stand op het bord. Het sein voor uitblinker Britt Herbots (33 punten) om nog een tandje bij te schakelen. De troepen van bondscoach Gert Vande Broek knokte zich na een spannend slot alsnog naar de zege.

Het was de derde wedstrijd van de Belgische volleyvrouwen in het Filipijnse Quezon City. Eerder verloren ze met 0-3 van China (FIVB 3) en met 1-3 van Canada (FIVB 16). Van rust is er weliswaar geen sprake. Morgen nemen ze het nog op tegen Bulgarije (FIVB 15). In de stand tellen de Tigers na zeven wedstrijden nu vier punten, goed voor een plaats in de kelder (14e op 16).

De Belgische volleybalsters zijn er voor de vierde keer op rij bij in de Nations League. In 2018 werden ze dertiende, in 2019 zevende en vorig jaar negende. Het eindtoernooi halen lukte hen nog niet.