Een 240 meter lange voetgangersbrug met een diamantvormig uitkijkpunt in het midden is eerder deze week onthuld in de Dashbashi Canyon, op ongeveer twee uur rijden van de Georgische hoofdstad Tbilisi. De loopbrug die gedeeltelijk uit glas bestaat, geeft een duizelingwekkend uitzicht over de kloof en watervallen in het gebied.