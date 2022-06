Trump: ‘Pence had de moed niet om te handelen’

Ex-president Donald Trump heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de hoorzittingen rond de bestorming van het Capitool op 6 januari van vorig jaar. Trump sprak daarbij van een ‘heksenjacht’ en bekritiseerde zijn voormalige vicepresident Mike Pence.

Op een bijeenkomst van conservatieve christenen in Nashville, Tennessee op vrijdag (Amerikaanse tijd) noemde Trump de hoorzittingen van de Capitoolcommissie een ‘verkochte boel’ en een ‘eenzijdige heksenjacht’. De ex-president herhaalde ook zijn beweringen dat de verkiezingen van 2020 hem ontstolen waren.

Trump ontkende verder wat in de commissie verklaard werd, als zou hij zijn vicepresident Mike Pence onder druk gezet hebben om de overwinning van Joe Biden naast zich neer te leggen. ‘Ik heb Mike Pence nooit een mietje genoemd’, aldus de ex-president. ‘Mike Pence had de kans om geschiedenis te schrijven. Mike - en ik zeg dit met droefenis omdat ik hem graag heb - maar Mike had niet de moed om te handelen.’

In de hoorzittingen werd in detail uit de doeken gedaan hoe Trump zijn medestanders opriep om Pence onder vuur te nemen, omdat de vicepresident weigerde tegen de verkiezingsresultaten in te gaan. Nadien bestormden Trump-aanhangers het Capitool, waarbij door sommigen ‘hang Mike Pence op’ werd gescandeerd.

Pence zelf verdedigde vrijdag in een interview met The Wall Street Journal zijn keuze om de overwinning van Biden te erkennen. ‘Uiteindelijk geloof ik dat de meeste Amerikanen begrijpen dat we die dag onze plicht deden volgens de grondwet en de wetten van dit land.