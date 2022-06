Vincent Kompany komt zaterdag aan in Burnley. Klaar voor The Project 2. Wij dompelden ons onder in het grauwe industriestadje in Noord-West Engeland. ‘Ik weende bijna van geluk toen ik hoorde dat Kompany naar Burnley kwam.’

Welcome Vincent spellen veertien koffiemokken samen achter de kassa, een Burnley-shirt met de naam van ­Kompany op siert de ingang. That’s it. De ontvangst voor de nieuwe sportieve baas in de fanshop ...