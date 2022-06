Live Is Live | The National houdt het nuchter

Wij houden van The National en The National houdt van ons. Dat werd vrijdagavond op Live Is Live andermaal duidelijk. De afsluiters van de allereerste dag in de geschiedenis van het festival strooiden gretig met hits en hoogtepunten, al werd het zelden spannend. Daarvoor ontbrak het aan elementen die de liveshows van dit collectief in het verleden zo memorabel maakten.

The National houdt van speciallekes in onze contreien. Eind 2017 speelde de band Boxer integraal in Vorst Nationaal ter ere van de tiende verjaardag van die sleutelplaat. In 2019 sloten de Amerikanen twee keer de Marquee van Pukkelpop af, mede met een set die was samengesteld door luisteraars van Studio Brussel. In een coronaloos 2020 zou ook tien jaar High violet gevierd geweest zijn op Best Kept Secret. Benieuwd dus wat Matt Berninger en zijn band of brothers voor ons in petto op deze rond hun opgebouwde festivaldag.

Qua spierballengerol kon openen met doorbraaknummer ‘Bloodbuzz Ohio’ wel tellen. De toon was gezet voor een set vol herkenbaarheid. Ook de moderne knuffelrockklassieker ‘I need my love’ dook al snel op. Deze ging naadloos over in het ontwapende ‘This is the last time’, waarna een bloedmooi ‘Slow show’ de hattrick vakkundig afwerkte. Die plots invallende piano, het crescendo van blazers en de prachtige tekst blijft zelfs na een valse start van Berninger overeind. Hét moment om de liefde van je leven eens extra dicht tegen je aan te trekken.

Jongste plaat I am easy to find bleef bij gebrek aan vrouwenstemmen onaangeroerd, met uitzondering van het verstillende ‘Light years’. Het was toen al duidelijk dat de nadruk van deze show bij ouder werk lag, al doken er met ‘Ice machines’ en ‘Tropic morning news’ ook twee nieuwe nummers op. Die haakten naadloos in bij materiaal vanop oudje Alligator en het meer elektronische Sleep well beast.

Foto: Fred Debrock

Met een setlist als deze waren climaxen haast vanzelfsprekend veelvuldig, zoals het bijna magisch aanzwellende ‘England’ of het door de piano-intro ingeluide meezingmoment tijdens ‘Fake empire’. Alleen klonk alles naar The National-normen vrij afgelikt. De band speelde quasi foutloos en zelfs Berninger gedroeg zich opvallend professioneel. Het onversterkt schreeuwen tegen de voorste rijen werd al snel een geprevel waarbij je wenste te kunnen liplezen, en hij dook het publiek uitzonderlijk niet in tijdens de finale van ‘Mr. November of Terrible love’. Enkel een jonge fan kreeg een bezoekje tijdens afsluiter ‘About today. Geen onversterkt meegezonden ‘Vanderlyle crybaby geeks’ deze keer, helaas.

Het was bij momenten jammer hoe braaf The National hier klonk als afsluiter van “hun” dag. Berninger liet zelfs ‘All the wine’ achterwege en droeg zo bij aan een behoorlijk nuchtere set. Kwatongen zouden het ijsberen met een beker witte wijn of het duiken in de mensenmassa na al die jaren als gimmicks kunnen beschouwen, al bleef er zonder die Grote Gebaren een vrij droge show over. Nooit saai, maar zeker ook niet spannend of verfrissend. Dat had wel gemogen als afsluiter van zo’n bloedhete dag.

The National (****), gezien op 17/6 op Live Is Live in Zeebrugge.