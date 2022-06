Graspop | Zeal & Ardor stelt de vraag: wat als slaven satanisten waren?

Het was begonnen als grap, maar drie albums verder is Zeal & Ardor een van de spannendste acts in het zwaardere genre. Op Graspop maakte Manuel Gagneux indruk met zijn mix van blackmetal en slavenspirituals.

‘We’ve come here to yell at you’, zei Manuel Gagneux halverwege de set van Zeal & Ardor, en daar was geen woord van gelogen. De Zwitsers-Amerikaanse zanger en gitarist deed meteen een poging tot muzikale brandstichting met ‘Church Burns’. Het publiek in de Metal Dome incasseerde de oplawaai en leek te zeggen: doe er zo nog maar één.

Zeal & Ardor was, na een eerdere passage in 2018, aan zijn tweede show op Graspop toe. Daarmee tekent de band voor een opvallend succesverhaal. Gagneux (33) begon aan het project in 2013, in een tijd waarin hij experimenteerde met allerlei genremashups, van Gregoriaanse postrock tot barok-dubstep. Maar toen iemand hem op het internetforum 4chan voor de grap suggereerde om ‘black metal’ met ‘black music’ te vermengen, klikte er iets. De snelle drums en snerpende gitaren uit het Scandinavische genre boden extra power aan de call-and-response-structuren van Afro-Amerikaanse gospel en slavenspirituals, en die maakten op hun beurt de mokerhamerelementen van black metal toegankelijker.

Bij Alternative Press wees Gagneux ook op een thematische parallel. ‘Zowel slavenspirituals als black metal zijn een reactie op een opgelegd Christendom. De slaven waren nog niet gekerstend toen ze in Amerika arriveerden, net zo min als de Noorse heidenen dat waren. Het enige verschil is dat de Noren er tegen konden rebelleren - dat was voor de slaven niet weggelegd.’

Manuel Gagneux van Zeal & Ardor had ook twee backing vocals mee. Foto: Koen Bauters

Geloofsbelijdenis

En dus beelde Gagneux zich een alternatief universum in waarin slaven niet in Christus, maar in Satan geloofden. ‘Als je voorbij het ritueel geitenslachten kijkt, gaat satanisme ook over je ego zover vervullen als je kan, zolang je anderen niet belemmert om hetzelfde te doen’, legde Gagneux uit bij Kerrang. Het zorgde ervoor dat een song als ‘Blood in the river’, van debuutalbum Devil is Fine, smacht naar ‘a god that brings the fire’. Spirituals werden gemaakt om de moed te bewaren, maar Gagneux’ metalversie hoeft de woede niet langer te beteugelen.

Dat werd ook in de Metal Dome keer op keer duidelijk. ‘Row row’ zorgde met zijn gospelritme alleen al onmiddellijk voor handgeklap in de tent. ‘We are the best of the bastards/ and slaves to none’, bulderde Gagneux daar triomfantelijk. In ‘Blood in the river’ en ‘Devil is fine’ werd het geluid van kettingen dan weer gebruikt als percussie, enkel overstemd door de ziedende riffs van de drie gitaristen. Tegelijk stonden twee backing vocals met een monnikskap Gagneux’ woorden in canon mee te schreeuwen, alsof het een geloofsbelijdenis betrof.

Meer dan een gimmick

De mix tussen ‘black metal’ en slavenliederen is een gimmick waarvan je zou denken dat hij snel uitgewoond is. Maar als de affiche van Graspop iets leert, is het dat je met genoeg creativiteit ook binnen een strak concept hele werelden kan bouwen. Soms leunt dat dicht aan bij kitsch, zoals bij de weerwolven van Powerwolf. Soms is het meer gefundeerd, zoals bij de oorlogsliederen van Iron Maiden. Gagneux, die behalve de drums op zijn albums alles zelf inspeelt, houdt het spannend door niet alleen zijn geluid (op de jongste plaat Zeal & Ardor duiken ook meer elektronische elementen op) maar ook zijn thematiek te updaten: op Zeal & Ardor onderzoekt hij hoe die satanistische slaven verder zouden leven ná hun ontsnapping.

Met de moed der wanhoop, zo blijkt. De nervositeit spatte van ‘Death to the holy’ en ‘I caught you’. Maar Gagneux en de zijnen ramden, beukten en schreeuwden dat van zich af. Als hij nog eens iemand nodig heeft om tegen te roepen, staan wij alvast op de eerste rij.

Zeal & Ardor (*****) gezien op 17/6 op Graspop in Dessel.