Live Is Live | Klassebak Wilco laat z’n vermogen pas zien aan de finishlijn

Wilco heeft net een countryplaat uitgebracht van 27 nummers. Die domineerde de setlist op Live Is Live (gelukkig) niet, al zorgde het handjevol nummers uit die plaat wel voor enkele van de meer ongeïnteresseerde momenten in de Belgische Far West.

Al bijna dertig jaar geldt Wilco als lieveling van menig americana-liefhebber – langer zelfs als je voorganger Uncle Tupelo meetelt. Intussen wordt hun muziek soms smalend als dad rock omschreven, maar dat klopt niet. Ook de mama’s op het strand van Zeebrugge konden deze combinatie tussen alternatieve rock en country immers wel smaken.

De dad jokes van Wilco waren in ieder geval subtiel. De eerste schuilde in opener ‘Shot in the arm’, met de tekstflard “We fell in love in the key of C / We walked along down by the sea / You followed me down the neck to D / And we fell again into the sea” klonk het terwijl het geruis van de nabije Noordzee naar de achtergrond verdween en enkele verdwaalde meeuwen rustigere oorden opzochten.

Voor de gelegenheid had drummer Glenn Kotche z’n kleurigste strandhemd aan – altijd bonuspunten – terwijl de rest van de band langmouwige en egale exemplaren had uitgekozen. Frontman Jeff Tweedy zou z’n onafscheidelijke hoed alleen maar afzetten en tegen de borst duwen in ‘Hummingbird’.

Aan hartverwarmende momenten geen gebrek tijdens deze set, al leken vooral de doorgewinterde fans hiervan te genieten. De rest van het strand vond in Wilco het ideale moment om bij te praten of enkele van de ellendig lange rijen aan de foodtrucks te vervoegen. De band uit Chicago toonde zich ondertussen een klassebak die z’n volle vermogen pas toonde eenmaals de finish in zicht kwam. Dat was vooral de verdienste van gitarist Nels Cline, die voor het eerst wiegend mocht soleren tijdens een aanvankelijk kabbelend ‘Bird without a tail / Base of my skull’. Het applaus dat hij voor die prestatie kreeg werd meteen overstemd door het herkenningsapplaus van ‘Impossible Germany’, waarin hij schijnbaar moeiteloos de vorige solo overtrof.

Wat later kroonde Tweedy zichzelf andermaal tot koning van de opbeurende openingszinnen met “When I sat down on the bed next to you / You started to cry” (‘At least that’s what you said’) en “I dreamt about killing you tonight again and it felt alright to me” (‘Via Chicago’) – songs die zo mogelijk nog tragischer klonken op een in de ondergaande zon badend strand. In dat laatste nummer speelde hij zoals gewoonlijk onverstoorbaar op z’n akoestische gitaar terwijl de rest van de band in chaos uitbrak. Met die signature song achter de rug, was het meteen de beurt aan ‘Jesus etc.’, mogelijk de ultieme Wilco-song. Alles wat daarna nog kwam, voelde overbodig.

Wilco is nog lang geen nostalgie-act, maar zonder indiehits als ‘I am trying to break your heart’ en de hierboven opgesomde hoogtepunten, zal de band voor eeuwig gedoemd zijn om net niet in het duister te spelen. Dat is misschien geen slechte zaak wanneer je teksten al zo donker zijn.

Wilco (***), gezien op 17/6 op Live Is Live in Zeebrugge.