Goed geleend is half gewonnen

Voor de derde keer in hun carrière mocht Volbeat een Graspop-festivaldag afsluiten op het hoofdpodium. De Denen deden hun stinkende best om het publiek uit hun hand te laten eten.

‘Jullie hadden allemaal naar huis kunnen gaan na Iron Maiden, maar jullie zijn hier nog!’, glunderde Volbeat-frontman Michael Poulsen aan het begin van zijn set op het hoofdpodium van Graspop. De minzame Deen lijkt nog altijd moeilijk te kunnen geloven dat zijn band 15 jaar na zijn debuut in Dessel is uitgegroeid tot een van de ‘jongste’ vaste headliners van het festival. En dus strooide hij de hele tijd met complimentjes: we zagen er goed uit, moshten energiek, en maakten genoeg noise.

Daar had de band natuurlijk ook zelf een aandeel in. Poulsen en co weten hoe ze een set moeten versnellen of vertragen naargelang de publieksreactie. Ook hun geluid is daarvoor gebouwd: een nieuwe song als ‘Shotgun blues’ heeft weinig meer om het lijf dan een bonkende drum en een vet pedaaleffect op de gitaren, maar probeer maar eens niet in een circle pit te verzeilen eens dat nummer voorbij komt.

Rockabillysaus

Het hardere beukwerk wordt dan weer clever afgewisseld door kraakheldere melodieën, in hits als ‘Lola Montez’ en ‘For Evigt’. Dat tijdens die laatste song ook de Kempenaren naast ons het refrein meezongen in vloeiend Deens, getuigt van hoe sterk dat in het oor ligt.

En wanneer zelfs dat nog niet voldoende was, had Poulsen nog altijd een sterk staaltje dj-werk achter de hand. De 47-jarige songwriter steekt zijn inspiratiebronnen niet onder stoelen of banken, met expliciete verwijzingen naar Elvis (’Pelvis on fire’), Johnny Cash (’Sad man’s tongue’) en zelfs Michael Jackson (’Last day under the sun’). Het viertal maakte zich die geluiden eigen door er hun typische rockabillysaus over te smeren: het publiek kon dat wel smaken.

Uit hun nieuwe album Servant of the mind bleef weinig hangen, of het moesten de ZZ Top-lookalikes in glitterpakken zijn die sax en piano kwamen spelen tijdens ‘Wait a minute my girl’. Gelukkig was er nog ‘Still counting’ als afsluiter: een geestige, swingende song die de aanwezigen met een goed gevoel de feestnacht in stuurt. Maar als de Denen hun headlinestatus willen behouden, wordt het misschien tijd om er nog eens eentje van dat kaliber te schrijven.

Volbeat (***), gezien op 16/6 op Graspop.