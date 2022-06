dEUS schenkt een goddelijk aperitief uit op Live Is Live

De eerste dag van het nieuwe Live Is Live-festival in Zeebrugge is een alternatieve rockdag. Wie beter dan eigen trots dEUS om de brug te maken naar internationale kleppers Wilco en The National?

dEUS tourt dezer dagen net als vorige zomer met een soort van best of-setlist. Op Best Kept Secret beloofde Tom Barman vorige week nog dat een nieuw album eraan zit te komen. In Zeebrugge was hij al wat concreter: de nieuwe single verschijnt in september, het album volgt een maand later. Het blijft voorlopig giswerk wat dat wordt, want op Live Is Live trok dEUS vooral een blik nostalgie open.

Tom Barman merkte op dat het omstreeks 18 uur aperitieftijd was, en dat kon het reeds talrijk opgedaagde publiek wel smaken. Vergeet alle vooroordelen: deze Antwerpenaren werden met open armen ontvangen in Zeebrugge. “When you call my name it’s like a little prayer” citeerde hij Madonna in ‘Girls keep drinking’, een nummer dat schuurde als een zandkorrel in een opdrogende, te strakke zwemslip. Eerder hadden ‘Quatre mains’ en ‘Constant now’ al voor taalkundige verbroedering gezorgd.

Herkenningspunt ‘Instant street’ zat vooraan in de set, met een glansrol voor de sinds kort weer officiële bandgitarist Mauro Pawlowski. ‘Smokers reflect’ en ‘Sun ra’ smaakten naar meer, ‘Hotellounge’, ‘The architect’ en in het bijzonder een stevige finale met ‘Bad timing’ en lang uitgerokken ‘Suds & soda’ deden het strandzand voor het eerst vandaag opstuiven.

Het was dan misschien nog geen golden hour, het aperitief van dEUS smaakte des te goddelijker.