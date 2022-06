Franse acteur Jean-Louis Trintignant overleden

De Franse acteur Jean-Louis Trintignant is vrijdag thuis in het Franse departement Gard overleden, zo heeft zijn echtgenote Mariane Hoepfner Trintignant gemeld aan het Franse persagentschap AFP. Hij werd 91.

Trintignant werd bekend als de bedrogen echtgenoot in Roger Vadims Et Dieu... créa la femme uit 1956, aan de zijde van Brigitte Bardot. Maar het was de rol van autocoureur in Un homme et une femme van Claude Lelouch uit 1966 die hem internationale roem bezorgde. Lelouch wilde Trintignant omdat hij uit een familie van racepiloten komt. De acteur racete trouwens zelf ook: in 1987 werd hij zevende in de 24 uren van Spa-Francorchamps.

Hij werkte in zijn carrière met regisseurs als Bernardo Bertolucci, wiens Il conformista, over een man die met de fascisten collaboreert, lang zijn favoriete film was. Maar ook met Alain Robbe-Grillet, voor wiens L’Homme qui ment hij in 1968 de Zilveren Beer voor de beste acteur won op het Filmfestival van Berlijn. Z van Costa-Gavras leverde hem dan weer de prijs voor de beste acteur op in Cannes in 1969.

Trintignant speelde in meer dan 140 films, maar zijn hart lag bij het theater. Vanaf de late jaren negentig bouwde hij zijn filmwerk af; de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke lokte hem terug voor Amour, dat in 2012 de Gouden Palm won in Cannes. De rol van gecultiveerde gepensioneerde leraar die de fysieke aftakeling van zijn vrouw niet aankan, leverde Trintignantook een César voor beste acteur op.

Geëerd door Macron

‘Het is een bladzijde die is omgeslagen’, zei de Franse president Emmanuel Macron vrijdag over het overlijden van Trintignant. De president noemde de acteur een ‘formidabel artistiek talent’ dat ‘onze levens een beetje begeleidde langs de Franse cinema’. De acteur was zelf eerder relativerend over zijn palmarès. ‘Ik heb in 130 films gespeeld; twintig daarvan zijn de moeite, honderd had ik beter niet gemaakt’, zei hij in een interview met De Standaard.

Trintignant trouwde eerst met de actrice Stephane Audran, daarna met de regisseur Nadine Marquand. Met laatstgenoemde had hij drie kinderen, Pauline, Marie en Vincent. Het stel scheidde, waarna hij samen ging wonen met de voormalige racecoureur Mariane Hoepfner. Zijn dochter Marie, die ook actrice was, werd in 2003 vermoord door haar vriend, de zanger Bertrand Cantat, toen ze in Litouwen was voor filmopnamen. De acteur verloor nog een kind, genaamd Pauline. Zij overleed bij haar geboorte.