Geen Songfestival in Oekraïne, allicht wel in het Verenigd Koninkrijk

Door de oorlog is het onmogelijk om het Eurovisiesongfestival in 2023 te laten doorgaan in Oekraïne, zo heeft de organiserende European Broadcasting Union (EBU) beslist. De Britse openbare omroep BBC bekijkt of ze de festivalorganisatie kan overnemen.

Als het van president Zelenski afhing, dan had het Eurovisiesongfestival in 2023 moeten neerstrijken in Marioepol, zo schreef hij op Telegram nadat de Oekraïense band Kalush Orchestra vorige maand het Songfestival had gewonnen met het nummer ‘Stefania’. Dat bleek ijdele hoop: Marioepol is ondertussen helemaal ingenomen door de Russen. Organisator European Broadcasting Union laat weten dat het alle scenario’s heeft onderzocht om het Songfestival in andere Oekraïense steden te laten doorgaan, maar heeft nu besloten dat de toestand in het hele land te onveilig is om er volgend jaar neer te strijken.

Het Verenigd Koninkrijk, dat tweede eindigde tijdens het laatste Songfestival met ‘Space man’ van Sam Ryder, wordt waarschijnlijk het nieuwe gastland. De Britse openbare omroep BBC laat weten dat ze in gesprek zijn om het festival te organiseren. Dat zou voor het eerst sinds 1998 zijn, het jaar na de zege van Katrina and the Waves met ‘Love shines a light’.

Het Verenigd Koninkrijk was al acht keer eerder gastland - een record. Het nam ook al vier keer eerder de organisatie van het festival over nadat andere landen ervoor pasten, weliswaar in de jaren 60 en 70. Dit is echter de eerste keer in de geschiedenis van het Songfestival dat een winnend land de liedjeswedstrijd niet kan organiseren omwille van een oorlog.

Een woordvoerder van de Britse regering laat weten dat de show volgend jaar ‘op een overweldigende manier de rijke geschiedenis, het erfgoed en de creativiteit van Oekraïne moet weerspiegelen.’

Waar het festival in 2023 dan precies zal plaatsvinden is nog onduidelijk. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon pleit voor Glasgow, maar ook de burgemeesters van Londen, Leeds, Liverpool en Manchester hebben hun kandidatuur al bekendgemaakt.