Meerderheid en oppositie vinden dat het agentschap Opgroeien faalt in zijn kernopdracht: garanderen dat kinderen veilig zijn in de opvang. ‘Wanneer zult u toegeven dat uw procedures niet werken?’, vroeg Koen Daniels (N-VA) aan topvrouw Katrien Verhegge.

In maart overleed een peuter na mishandeling in kinderopvang ’t Sloeberhuisje in Mariakerke. Het was aanleiding voor het Vlaams parlement om een onderzoekscommissie op te starten. De crèche stond nochtans ...