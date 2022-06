Nico Denz wint koninginnenrit Ronde van Zwitserland, Remco Evenepoel verliest opnieuw tijd

Nico Denz (Team DSM) heeft de zesde rit van de Ronde van Zwitserland gewonnen. In een door corona fel verminderd deelnemersveld en op de monsterlijke slotklim van de Moosalp had de Duitser nog het meeste in de benen in een sprint met vijf. Clément Champoussin werd tweede, al was er wel een fotofinish nodig. Jakob Fuglsang verdedigde zijn leiderstrui, Remco Evenepoel verloor opnieuw tijd bergop.

Het was heftig wakker worden vrijdagmorgen. Het ene na het andere bericht over positieve coronagevallen in de Ronde van Zwitserland sijpelde binnen. Donderdag stapte Jumbo-Visma al uit de koers, een dag later hielden nog drie ploegen het voor bekeken: Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious en UAE Team Emirates. Ook leider Vlasov koos ervoor om thuis uit te zieken, net als enkele andere klassementsmannen. Daardoor startte Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) met de gele leiderstrui en schoof Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) enkele plaatsjes op in het klassement. Mooi meegenomen na zijn offday donderdag, hij verloor met Louis Vervaeke wel een helper bergop.

Er was zelfs even sprake van een stopzetting van de Zwitserse rittenkoers, maar iets rond elf uur kwam het verlossende bericht: we gingen koersen, wel met een sterk verminderd peloton van nog maar 93 renners. En dat net in de koninginnenrit, met twee beklimmingen buiten categorie, waarvan de Moosalp aan de finishlijn. Jammer, corona is dus weer een begrip in het peloton.

Simmons sterker in het rood

Over naar de koers. Op de vlakke aanloop naar de Nufenenpass geraakten met Masnada, Pacher en Oliveira drie avonturiers voorop. Acht renners, waaronder bergkoning Simmons, Champoussin en onze landgenoot Van Moer, gingen in de achtervolging en slaagden in hun opzet. De kopgroep van drie breidde uit naar elf renners, even later kwam ook Michael Matthews aansluiten.

Bovenop de Nufenenpass, een beklimming buiten categorie, deed Quinn Simmons (Trek-Segafredo) een gouden zaak in het bergklassement. Hij graaide twintig bergpunten mee en verstevigde zo zijn rode bergtrui.

Fotofinish nodig

Michael Matthews wou Leknessund van de troon stoot in het puntenklassement. Hij pakte in beide tussensprinten de volle buit en staat morgen in de puntentrui aan de start. De koplopers begonnen met elf aan de monsterlijke slotklim, de Moosalp, ook eentje buiten categorie. Met nog zestien kilometer te gaan, kozen Simmons, Masnada, Pacher en Nico Denz het ruime sop. Masnada was duidelijk de sterkste klimmer vooraan, voor Pacher ging het allemaal wat te snel. De drie koplopers hadden meer dan vijf minuten voorsprong op het peloton, dat sterk uitgedund was door corona maar ook door het harde koersverloop.

Bij de volgende prik van Masnada kon enkel Denz aanhaken, Simmons koos zijn eigen tempo. Met twee reden ze naar de streep, de Italiaan kon er niet mee lachen dat de Duitser enkel plakwerk deed en geen kopbeurten. In de laatste vier kilometer kregen zij het gezelschap van Champoussin en José, niet zijn broer Jesus, Herrada, die ook deel uitmaakten van de vroege vlucht.

Op drie en een kilometer van het einde plaatste Masnada twee snedige versnellingen, maar hij geraakte niet af van de rest. Zelf Simmons kwam nog aansluiten. We gingen dus sprinten met vijf vroege vluchters. Daarin was Denz de snelste voor Clément Champoussin, een fotofinish moest duidelijkheid brengen. José Herrada werd derde.

Evenepoel verliest weer tijd

De klassementsmannen hielden vandaag een snipperdagje. Zij gaven de dagzege aan een vroege vluchter, en zelf bleef het kalm in het peloton. Geraint Thomas, tweede in de stand, wou nog wel voor de seconden sprinten, maar Jakob Fuglsang hield stand. De Deen begint morgen als leider van de Ronde van Zwitserland aan de zevende rit, maar gaan we wel starten met al die coronagevallen?

Evenepoel had net als donderdag zijn dagje niet en moest laten gaan. Kwam het door de hitte of zijn de benen gewoon niet in orde? Ook in de koninginnenrit verloor hij kostbare tijd, hij kwam pas als 22ste over de meet, ruim een minuut na nummers een en twee, Fuglsang en Thomas. Evenepoel staat nu vijftiende in het klassement, zijn achterstand op een gedroomde podiumplek bedraagt nu al bijna drie minuten.