Rokkenfilmer, die verrassend werd vrijgesproken, is in beroep toch veroordeeld

Een 48-jarige man is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel omdat hij bij tientallen vrouwen onder de rok filmde. De rechtbank van Veurne had hem in eerste aanleg vrijgesproken omdat de vrouwen niet naakt waren. De zaak was aanleiding om het begrip ‘voyeurisme’ in het seksueel strafrecht te herdefiniëren.

Het was een bijzonder verrassende vrijspraak: een rechter in Veurne oordeelde dat er van voyeurisme geen sprake was bij een man die bij tientallen vrouwen onder de rokken filmde. Hij filmde onder meer in warenhuizen en speelgoedwinkels en nam speciaal spullen van de onderste schappen om zich te bukken en zo te kunnen filmen. ‘Een van de elementen om te kunnen spreken van voyeurisme is dat slachtoffers ontbloot moeten zijn’, sprak de rechter toen. ‘Dat was hier niet het geval. En dus moet deze man worden vrijgesproken.’

Daar is het hof van beroep in Gent het niet mee eens. Volgens de procureur-generaal verwarde de rechter in eerste aanleg de term ‘ontbloot’ met ‘naakt’. ‘Naakt hoeft niet, ontbloot is een deel van het lichaam dat anders niet gezien zou worden’, klinkt het.

De man, die zichzelf zonder advocaat verdedigde, probeerde eerst nog het hof te overtuigen dat hij het allemaal per toeval had gefilmd. Het hof veegde die argumentatie van tafel en volgde het openbaar ministerie. De man kreeg twaalf maanden cel met uitstel opgelegd.

De vrijspraak deed destijds heel wat stof opwaaien en werd aangehaald als argument voor de recente hertekening van het seksueel strafrecht. Als gevolg van de vrijspraak in Veurne werd het begrip ‘voyeurisme’ opnieuw gedefinieerd, zodat er van volledige ontbloting geen sprake meer hoeft te zijn. Het Hof van Beroep in Gent sterkt dat argument.