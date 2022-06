‘Jurk van Marilyn Monroe niet beschadigd door Kim Kardashian’

Kim Kardashian wordt ervan beschuldigd de iconische jurk van Marilyn ­Monroe beschadigd te hebben tijdens het Met Gala. Maar dat blijkt nu toch niet te kloppen.

Vorige week kreeg de Amerikaanse realityster Kim Kardashian de wind van voren, omdat ze de iconische jurk van Marilyn Monroe zou hebben beschadigd. Kardashian droeg de jurk tijdens het Met Gala in New York. Scott Fortner, een gerespecteerde Marilyn Monroe-verzamelaar, bestudeerde foto’s van voor en na het evenement en stelde vast dat de jurk op verschillende plaatsen uitgerekt was en dat er enkele opgenaaide kristallen ontbraken of loshingen.

Beelden tonen hoe zwaar de iconische jurk van Marilyn Monroe beschadigd is na uitje van Kim Kardashian. Video: Het Nieuwsblad

Ripley’s believe it or not, het museum dat de jurk in 2016 kocht voor 4,8 miljoen dollar en haar nu uitleende, claimt in een statement echter dat de jurk helemaal niet beschadigd is door Kardashian.

Gezien het delicate materiaal waaruit het kledingstuk bestaat, hoeft het niet te verwonderen dat er in de loop der jaren een paar naden losgekomen zijn, aldus Ripley’s. De heisa heeft ook nog zijn voordelen, vindt het museum: door alle ophef is het historische belang van de jurk – die Monroe droeg toen ze zong voor John F. Kennedy’s 45ste verjaardag, kort voor haar dood – nog eens in de verf gezet: ‘Een hele nieuwe groep jonge mensen heeft nu kennisgemaakt met de nalatenschap van Marilyn Monroe.’