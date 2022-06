Conner Rousseau zet Fouad Ahidar uit partijbureau na mislukt verbod op onverdoofd slachten

Bij een stemming in het Brussels parlement werd het verbod op onverdoofd slachten afgewezen met 42 tegen 38 stemmen bij 8 onthoudingen. Conner Rousseau heeft duidelijk gemaakt wat de ‘gevolgen’ zijn, waarmee hij dreigde bij een tegenstem: Brussels fractieleider Fouad Ahidar is uit het partijbureau gezet.

De Brusselse fractieleider Fouad Ahidar (one.brussels/Vooruit) is door partijvoorzitter Conner Rousseau uit het partijbureau gezet, nadat het verbod op onverdoofd slachten in Brussel niet voorbij het parlement is geraakt. Rousseau had voorafgaand aan de stemming al gedreigd met ‘gevolgen voor hen die de partijlijn niet volgen’. Ahidar zei door te zetten. Luttele minuten nadat de stemming bekend raakte, werd het Brussels parlementslid met ‘onmiddellijke ingang’ gedegradeerd.

‘Voor Vooruit is dierenwelzijn belangrijk. Wij zijn voor een verbod op onverdoofd slachten. Dit standpunt kwam er na intern debat met veel mensen en gemeenschappen. Intern moet er stevig gedebatteerd worden. We nemen samen een beslissing en voeren die beslissing eendrachtig uit. Ook in Brussel’, klinkt het in een reactie. ‘Ik heb Fouad Ahidar met onmiddellijke ingang uit het partijbureau van Vooruit gezet. Dat liet ik hem en het Brusselse bestuur na de stemming weten.’ De partij wenst verder niet te communiceren over de kwestie.

Het verbod op onverdoofd slachten bestaat al in Vlaanderen en Wallonië, maar groeide in Brussel uit tot een politieke splijtzwam. Niet alleen bij Vooruit, maar ook aan Franstalige kant verhit de stemming de gemoederen. Het Brussels parlement heeft het verbod donderdagnamiddag met 42 tegen 38 stemmen bij 8 onthoudingen afgewezen.