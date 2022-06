Kogel is door de kerk: nieuw competitieformat met zestien clubs en play-offs mét halvering van de punten

De Pro League heeft het nieuwe competitieformat van ceo Lorin Parys vrijdagmiddag op de Algemene Vergadering goedgekeurd, met als enige verschil dat er play-offs zullen zijn mét halvering van de punten. Zo komt er een einde aan een lange soap.

Het nieuwe plan dat vandaag op tafel lag is zoals bekend om vanaf 2023-2024 een eerste en tweede divisie met elk zestien voetbalclubs te hebben. In de hoogste klasse zijn er Kampioenen play-offs met zes teams, ook de Europa play-offs tellen zes deelnemers. De play-offs voor het behoud zijn voor de nummers dertien tot en met zestien, waarvan er twee en mogelijk zelfs drie degraderen.

In de Kampioenen play-offs en de Europa play-offs worden de punten na de reguliere competitie wel nog gehalveerd, wat oorspronkelijk niet het plan was van Parys. In de play-offs voor het behoud worden de punten dan weer niet gehalveerd.

Voor de wijziging was een tweederdemeerderheid nodig en die is dus gehaald. In een eerste reactie gaven onder meer Union, Antwerp en Beerschot aan blij te zijn dat er eindelijk iets op lange termijn beslist is.

Het nieuwe format: