Max Colombie annuleert concerten Oscar and the Wolf om te werken aan mentale gezondheid

Het gaat niet goed met Max Colombie, de zanger achter Oscar and the Wolf. Dat zegt hij zelf op sociale media. In een bericht aan zijn fans deelt Colombie mee dat hij drie optredens schrapt om aan zijn ‘angsten en depressie’ te werken.

‘Sommigen onder jullie hebben misschien gemerkt dat ik de laatste tijd een beetje ‘off’ was. Ik ben inderdaad niet oké. Ik worstel nu al een tijdje met angsten en depressie’, schrijft Max Colombie op de sociale mediakanalen van zijn band Oscar and the Wolf. ‘Ik ben op een punt gekomen waarop het zo niet meer verder kan.’ De zanger zegt dat hij professionele hulp zal zoeken om een ‘structurele oplossing’ te vinden voor zijn problemen.

‘Ik ben vastberaden om beter te worden. Voor mezelf, voor mijn familie en vrienden en voor jullie’, klinkt het.

Maar dat heeft ook gevolgen voor het tourschema. Aangekondigde concerten in Praag, Caen en Tel Aviv worden geschrapt. ‘Ik weet dat sommige van deze shows al eerder zijn verplaatst en dat jullie teleurgesteld zullen zijn’, zegt Colombie. ‘Maar jullie verdienen een geweldige show, de beste die we kunnen maken en helaas kan ik jullie die nu niet geven. Ik ga een tijdje weg om aan mezelf te werken, te rusten en hopelijk te genezen.’ Oscar and the Wolf staat ook hoog op de Pukkelpopaffiche. Voorlopig gaat dat optreden wel nog door zoals gepland.

‘Trots op jou’

Op Instagram hebben al verschillende artiesten bemoedigend gereageerd op het bericht. Charlotte de Witte wenst Colombie veel beterschap toe. ‘Je bent een van de mooiste, wonderbaarlijkste en meest getalenteerde mensen die ik ken. Word snel beter, neem je tijd. Je zal er sterker en beter dan ooit uitkomen. Ik houd van je’, schrijft ze. Techno-dj Maceo Plex beaamt dat. ‘Ik ben trots dat je tijd neemt voor jezelf’, voegt hij eraan toe. Ook zanger Mathieu Terryn van Bazart, regisseur Lukas Dhont en vele anderen staken hem een virtueel hart onder de riem.