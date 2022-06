Monsterbedrag geëist van aannemer bouwwerf die twee levens eiste

De arbeidsrechtbank van Brussel eist een waarborgsom van een half miljoen euro van de aannemer die verantwoordelijk is voor de bouwwerf waar maandag twee arbeiders omkwamen.

Nooit eerder eiste de arbeidsrechtbank van Brussel een waarborgsom zo hoog als van de Kempense aannemer Hooyberghs. Op een van diens werven in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde kwamen maandag twee arbeiders om het leven. Ze werden vermorzeld onder een betonplaat die plots naar beneden viel.

Pas wanneer Hooyberghs het monsterbedrag heeft opgehoest, mogen de activiteiten op de bouwwerf hervat worden. De aannemer bouwt er vier blokken met in totaal 165 luxeappartementen en vier kantoorruimtes. ‘Het onderzoek loopt nog volop, dus het bedrag dat we nu eisen, is voor alle duidelijkheid geen boete’, zegt Fabrizio ­Antioco, auditeur bij de arbeidsrechtbank in Brussel. ‘Mocht uit het verdere onderzoek blijken dat er toch inbreuken zijn gepleegd, dan kunnen met die waarborg in de toekomst bijvoorbeeld wel achterstallige salarissen, sociale bijdragen of andere schikkingen worden uitbetaald.’ De som moet ook ontradend werken, om overtredingen in de toekomst te voorkomen.

Waarom de arbeidsrechtbank van Brussel de hoogste waarborgsom ooit eist van Hooyberghs? ‘Het is een zeer grote bouwwerf, waarop veel maatschappijen actief zijn’, legt Antioco uit. ‘Bovendien hebben onze inspecteurs op de dag van het ongeval al informatie verzameld die mogelijke ongeregeldheden doet vermoeden.’

Werfverbod

‘Op het vlak van veiligheid hanteren we een nultolerantie’, besluit Antioco. ‘Blijkt uit ons onderzoek dat de betrokken partijen in dit dossier een loopje nemen met de veiligheidsvereisten, dan mogen ze zich opmaken voor verzegelingen, een werfverbod en mogelijk zelfs een correctionele vervolging.’

De directie van Hooyberghs was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf is sinds 2001 onderdeel van B&R Bouwgroep, die volgens zijn website ‘22 ondernemingen overkoepelt en meer dan 850 medewerkers telt’.

Alleen al in Brussel vielen dit jaar al zes dodelijke slachtoffers op bouwwerven. Vorig jaar waren er twee fatale arbeidsongevallen. Ook in 2019, voor er sprake was van de coronapandemie en er dus geen werven stillagen, vielen er twee ­doden.