Ministerraad keurt ‘strafkorting’ van half jaar goed

De federale regering stemt dan toch in met het plan van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om gevangenen zes maanden vroeger vrij te laten. De maatregel geldt voorlopig wel maar tot september 2023.

Om de overbevolking in de gevangenissen beter de baas te kunnen, wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de meeste gevangenen de kans geven om onder voorwaarden zes maanden vroeger dan hun strafeinde vrij te komen. Dat schreef deze krant woensdag.

Het gaat om een maatregel die al gold tijdens de coronacrisis om de gevangenissen te ontlasten. De gevaarlijkste gedetineerden, zoals terroristen of zeden­plegers en wie veroordeeld werd tot meer dan tien jaar cel, worden uitgesloten. Terwijl er maar plaats is voor zo’n 9.500 gedetineerden, zitten er in de Belgische cellen 11.130.

Striemende kritiek

Het wetsontwerp werd in april al een eerste keer goedgekeurd door de ministerraad en passeerde ook alle kabinetsoverleggen zonder verzet, maar na de bekendmaking van het plan deze week gingen CD&V en MR toch dwarsliggen.

‘Wij zijn het niet eens met de plannen van de minister en zullen bezwaar aantekenen’, zei aftredend CD&V-voorzitter Joachim Coens. ‘Dit gaat gewoon niet’, was te horen bij de MR, de zusterpartij van Open VLD. In de plenaire vergadering van de Kamer gisteren verdedigde Van Quickenborne de maatregel nog fel, na striemende kritiek van N-VA en Vlaams Belang.

Vandaag keurde de ministerraad het wetsontwerp van Van Quickenborne in tweede lezing toch goed, vernam De Standaard. Er komt wel een aanpassing. In plaats van tot eind 2024, zoals Van Quickenborne had beoogd, geldt de maatregel voorlopig tot september 2023. Daarna kan hij door de ministerraad verlengd worden tot eind 2024. Het wetsontwerp moet nu nog door het parlement geloodst worden.