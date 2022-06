Een hompje brood en een blik olijven uit de voorraadkast. Voeg daar wat kruiden bij, kappertjes en zilte ansjovis, en je hebt in een mum van tijd bordjes die weggelopen lijken uit een überhippe bistro. Een pasta als eerbetoon aan al die keren wanneer het in het leven niet uitmaakt wat je in handen hebt, maar wel wat je ermee doet.

Voor 2 personen:

• 250 g pasta

• 4 ansjovisfilets

• 200 g groene olijven zonder pit (1 blik)

• 1 teen knoflook

• 1/2 onbespoten citroen, sap + geraspte schil

• 1 klein busseltje platte peterselie

• 1 klein busseltje basilicum

• 2 el kappertjes

• 25 g parmezaan, heel fijn geraspt

• 75 ml olijfolie

• 1 klontje boter

Voor het broodkruim:

• Enkele sneden al dan niet oud brood (ongeveer 150 gram)

• 4 el olijfolie

• 1 kl chilivlokken

• Zwarte peper van de molen & zout

1. Maak eerst het broodkruim. Trek het brood met korst en al in kleine stukjes en maal in de foodprocessor tot kruim. Verwarm de olijfolie in een grote pan op middelhoog vuur. Doe het broodkruim en de chilivlokken erbij en kruid royaal met peper en zout. Bak het broodkruim terwijl je regelmatig omroert tot het diepbruin kleurt, na ongeveer 6 minuten. Doe in een kommetje en laat afkoelen.

2. Kook de pasta beetgaar in water met flink wat zout. Hak de basilicum, peterselie en kappers grof. Doe samen met 50 ml olijfolie in een kommetje en kruid met peper en zout. Plet de olijven met je duim zodat ze een beetje openbarsten.

3. Smelt de boter samen met een scheutje olijfolie op een middelhoog vuur, in een grote pan met stevige bodem. Doe er de ansjovis bij en roer af en toe om tot hij uit elkaar valt. Hak ondertussen de knoflook fijn. Bak samen met de helft van de olijven enkele minuten mee met de ansjovis en blus met het citroensap.

4. Voeg de pasta toe, samen met enkele eetlepels kookwater en de parmezaan. Zorg ervoor dat de parmezaan heel fijn geraspt is, zodat hij makkelijk smelt. Laat al roerend nog enkele minuten bakken tot het meeste water verdampt is. Meng er tot slot de kruidenolie en rest van de olijven onder.

5. Werk af met het broodkruim, de geraspte citroenschil, eventueel nog wat extra parmezaan en versgemalen zwarte peper.

Een recept en foto van Johanna Goyvaerts