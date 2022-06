Podcast | Gimme gimme gimme: het virtuele Abba

Dichter bij een concert van Abba kan je wellicht niet meer komen: in Londen is nu de spectaculaire Abba-show Voyage te zien. Niet met de Abba-leden van vlees en bloed, maar met vier virtuele Abbatars.





Ze zijn eeuwig jong en blij en dansen geloofwaardig op het podium. Is het een fantastische ervaring? Kan je je ongeloof als toeschouwer laten varen? En is het de toekomst? Of hechten we toch meer waarde aan live shows waar je het zweet van de artiest ziet spatten? Filip Tielens en Peter Vantyghem gingen kijken en delen hun ervaring.

