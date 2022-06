Dit jaar al 130 gevaarsituaties in crèches gemeld bij het Agentschap Opgroeien

Met 130 meldingen werden in de eerste helft van dit jaar al meer gevaarsituaties gemeld dan het totaal van de jaren voordien. Dat heeft Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, vrijdag gezegd in de onderzoekscommissie kinderopvang van het Vlaams Parlement.

Sinds het drama in ‘t Sloeberhuisje (waar een baby is overleden na mishandeling), duiken er meer berichten op over geschorste en gesloten opvanginitiatieven. Verschillende parlementsleden vragen zich af waarom het lijkt of er nu wél kan opgetreden worden, terwijl er al jaren alarmsignalen zijn over de veiligheid in de opvang. Volgens leidend ambtenaar Katrien Verhegge klopt dat beeld niet. ‘Er zijn iets meer handhavingen, maar wij schorsen of heffen niet meer op dan vroeger. Maar elke beslissing komt nu wel in de media’, aldus Verhegge.

Wat wél sterk is toegenomen, is het aantal aangemelde gevaarsituaties. Dit jaar staat de teller al op 130. Zo zijn de eerste zes maanden van dit jaar al goed voor 80 procent van de 163 meldingen in heel 2021. Er zijn ook al meer meldingen dan in de jaren voordien. In de periode 2016-2018 waren er telkens 83 meldingen per jaar, in 2019 115 en in 2020 99 (al is 2020 minder vergelijkbaar door corona). Volgens Verhegge speelt de huidige ‘crisis’ wellicht een rol in die stijging. Zij vindt het op zich ook wel een goede zaak dat er een ‘hogere alertheid’ is.

Strengere handhaving en opvolging

Of er strenger moet worden opgevolgd, is de vraag die de discussie de laatste tijd hoog doet oplopen. Uit informatie die bezorgd werd aan de onderzoekscommissie bleek dat het gerecht de afgelopen 5 jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels onderzocht bij kinderen die mogelijk gelinkt zijn aan een incident in een crèche. Dat stelde Freya Saeys (Open VLD) in De ochtend op Radio?1. Saeys benadrukt dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van wiegendood, maar is toch ongerust over de cijfers. Ze vermoedt ook problemen met de handhaving nadat er een incident is geweest. Dat is een procedure waarbij de crèche van nabij wordt opgevolgd om te vermijden dat incidenten zich herhalen. ‘Ik zie bijvoorbeeld gevallen waar een overlijden gebeurd is in 2019, maar waar ze tot op vandaag geen Zorginspectie hebben gezien.’

Ook van de 54 kinderopvanginitiatieven die de voorbije weken geherevalueerd werden, zijn er een 15-tal zonder een beschikbaar inspectieverslag. Van de initiatieven die wel over een inspectieverslag beschikten, had minstens de helft tekorten waarbij begeleiders meer kinderen moesten opvangen dan wettelijk toegelaten. Dat zegt Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen).

Komende maandag is voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan het woord in de Onderzoekscommissie naar de problemen in de kinderopvang in het Vlaams Parlement. Daarna begint de commissie aan haar eindverslag.