Voor een vegetarische versie kun je de ansjovis vervangen door kappertjes, en de ham door gemarineerd mosterdzaad: laat 2 lepels mosterdzaad, 3 lepels azijn, 3 lepels water en een halve theelepel suiker met een snuf zout 10 minuten afgedekt sudderen in een sauspan, en daarna nog even rusten.

Voor 2 personen:

• 1 busseltje groene of witte asperges

• 500 g krieltjes

• 4 eitjes op kamertemperatuur

• 5-tal ansjovisfilets

• 150 g flinterdun gesneden beenham

Voor de afwerking:

• kappertjes en kervel

• Boter

• Olijfolie

• Zwarte peper van de molen

• Zout

Voor de vinaigrette:

• 6 el olijfolie

• 2 el wijnazijn

• 1 kl mosterd

• 1 klein sjalotje

• 1 klein handje kervel (of ander groen zoals dille, bieslook, peterselie, …)

1. Kook de krieltjes gaar in gezouten water. Laat even afkoelen en snijd doormidden. Breng voor de eitjes een kookpot met water aan de kook, dompel ze er 7 minuten in onder. (Zet de timer, 7 minuten resulteert in eigeel dat nog een beetje smeuïg is. Heb je het liever minder lopend, maak er dan 8 minuten van). Haal de eitjes uit het water en spoel af onder koud stromend water. Pel ze en snijd doormidden.

2. Hak voor de vinaigrette het sjalotje en de kervel fijn. Doe de sjalot in een kommetje en roer er de olijfolie, azijn en mosterd onder. Meng er de kervel onder en kruid met peper en zout.

3. Smelt voor de asperges een klontje boter en een scheut olijfolie in de pan op een middelhoog vuur. Doe de ansjovisfilets erbij, breek met een houten lepel in stukjes en roer enkele minuten tot ze in kleine stukjes uit elkaar vallen. Snijd ondertussen indien nodig het houtige uiteinde van de asperges (groene asperges hoef je niet te schillen, witte wel). Doe de asperges in de pan en kruid met zwarte peper en een klein beetje zout (ansjovis is ook al zout). Bak in een 5-tal minuten krokant en draai halverwege even om, zodat alle kanten een kleurtje krijgen.

4. Leg de asperges op een schaal. Verdeel er de krieltjes, eitjes en beenham over. Werk af met de vinaigrette, wat extra plukjes kervel en kappertjes. Geef alles nog een draai van de pepermolen en strooi een beetje zout op de eitjes.

Een recept en foto van Johanna Goyvaerts