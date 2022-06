Wat eten we volgende week? Vis van het kampvuur, en ijslolly’s

Wat een mooie overgangstijd is dit. De laatste loodjes van het school- en werkjaar wegen zwaar, maar van de lange warme avonden kun je alleen maar genieten, of dat nu op je to-dolijst staat of niet. We doen het met gepast zuchten en steunen, maar ook met de geur van vakantie al in onze neus. In de keuken regeert de zomerse eenvoud: je hebt geen puf om nog complexe ovenschotels te maken, en daar heeft nu ook niemand nog behoefte aan.

MAANDAG

Groenten met weekendsmaak

Een barbecue-achtige smaak, zonder gedoe met houtskool? Op maandagavond is dat een topdeal en je hebt er alleen een grillpan voor nodig. Daar kan vlees in, vis of garnalen, maar ook groenten uit de grillpan zijn heerlijk: peultjes bijvoorbeeld, of asperges, of mooie lange stukken broccoli. Voor dit recept van Yotam Ottolenghi zou je in het weekend al even je voorraadkast moeten aanvullen, maar je kunt er evengoed op improviseren met wat je in huis hebt: de dressing kan ook met mosterd of sojasaus, en de topping met noten. Serveer met rijst en vis of tofoe.

DINSDAG

De laatste asperges

Asperges, eieren, aardappelen, die combinatie kennen we. Het recept hieronder is een extra moeiteloze variant op de Vlaamse klassieker, mooi om afscheid te nemen van het aspergeseizoen, en als je er groene asperges voor gebruikt, hoef je ze zelfs al niet meer te schillen. Voor een vegetarische versie kun je kappertjes gebruiken in plaats van ansjovis, en toefjes gemarineerd mosterdzaad in plaats van ham.

WOENSDAG

Eten voor de dorst

Is gazpacho een maaltijd? Bij ons thuis ben ik degene die niet graag definitief ja antwoordt op die vraag. Maar als ik er een dik stuk geroosterd brood bij kan eten, en er staan olijven op tafel, geitenkaas, misschien zelfs een schaaltje dolma’s: ja, dan wil ik gazpacho wel avondeten noemen. Voor het eind van een warme dag is er zelfs nauwelijks iets beters denkbaar.

DONDERDAG

Italië tevoorschijn toveren

In de pan gebakken broodkruim, goed gekruid, is misschien wel het meest onderschatte ingrediënt van dit tijdperk. Het is alleszins mijn favoriete manier om een bord spaghetti met kant-en-klare saus toch levendig en huiselijk te doen smaken met maar enkele minuten meer werk. Deze pasta met olijven heeft een veel hogere fijnproeversfactor, voor nog steeds bijzonder weinig moeite.

VRIJDAG

Midzomerlolly’s

Van rabarber wordt gezegd dat je mag oogsten tot de langste dag: na midzomer gaat de smaak achteruit en moet de plant rusten om volgende lente energiek te kunnen terugkeren. Ik kan geen fijner afscheid bedenken dan deze lolly’s – en als je er extra veel van invriest, duurt het rabarberplezier toch nog wat langer.

ZATERDAG

Kampvuurgevoel

Aan alle leerkrachten die dit lezen: bedankt om er te staan, jullie verdienen een kampvuur! Met de mooiste zonsondergang van het jaar en het allerlekkerste eten. Dit recept helpt je op weg om omegabaars te grillen, een interessante nieuwkomer in de vistoog, maar je kunt het ook gebruiken voor zeebaars of forel.

ZONDAG

Even bekomen

Hot town, summer in the city, en voor je het weet zit je elke dag te aperitieven. Deze geurige cocktail doet het een keer zonder alcohol, maar je maakt ’m met aandacht voor schoonheid en balans, en ook dat betovert de geesten.

Heaven, it was heaven, schrijft lezer Marijke De Belder in een mail over de asperges die ze ooit at op een terras in Milaan. ‘Witte asperges met een gepocheerd ei en gesmolten boter met daarin héél véél nootmuskaat.’ Sindsdien maakt ze zelf graag de ‘fusion Milaan-Vlaanderen-variant’: ‘Ik maak de asperges op z’n Vlaams, maar ik laat de peterselie weg en in de plaats daarvan bedek ik het bord met een wolk van nootmuskaat.’ Smakelijk!