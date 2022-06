De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft met een verwijzing naar Star wars om hulp gevraagd aan grote techbedrijven, maar dat was nog niet eens het opvallendste aan zijn toespraak. De president verscheen als hologram op de VivaTech-beurs op verschillende locaties in Europa. Zelenski riep technologiebedrijven op om Oekraïne te helpen heropbouwen als een volledig digitale democratie. Kijk in de video hierboven mee naar de bijzondere speech.