Voor dit recept van Yotam Ottolenghi zou je behalve peultjes ook asperges kunnen gebruiken, of mooie lange stukken broccoli (en, later in de zomer, boontjes). Die grotere groenten moet je wel eerst even beetgaar koken voor je ze grilt. Serveer met rijst en vis of tofoe.

Voor 4 personen (al bijgerecht):

Voor de wasabidressing:

• 25 g wasabipasta (of wat meer, als je het graag heet hebt)

• ¾ el ahornsiroop

• 1½ el citroensap

• 60 ml olijfolie

• Zout

Voor de peultjes:

• 500 g peultjes

• 1 el plantaardige olie

Voor de furikake*:

• 2 el sesamzaad, geroosterd

• 1½ el norivlokken

• ½ el korianderzaad, geroosterd en lichtjes geplet

• 1 tl zeezoutvlokken

1. Verhit een grillpan (doe je dat binnen, zorg dan voor een goede verluchting).

2. Meng alle ingrediënten voor de furikake in een kommetje en zet opzij.

3. Neem een kom waarin straks alle peultjes zullen passen. Meng er eerst de ingrediënten voor de wasabidressing in, met een halve theelepel zout erdoor. Zet opzij.

4. Meng in een andere, grote kom de peultjes met de eetlepel olie tot ze aan alle kanten bedekt zijn. Grill ze vervolgens in drie porties, telkens zo’n 4 minuten lang. Draai halverwege om, zodat ze aan beide kanten vlekjes krijgen.

5. Laat de gegrilde peultjes in de kom met de dressing glijden. Schep om, zodat de dressing verspreid raakt, schik ze op een schaal en giet er de resterende dressing over. Strooi de helft van de furikake over de erwten en serveer de rest erbij in een kommetje.

© The Guardian, foto: Louise Hagger

* Furikake rijmt op het drankje sake en is een smaakmaker die in Japan populair is als topping voor onder meer rijst, groenten en vis. De smaak is hartig en zilt, met als typische ingrediënten: gedroogde vis, zeewiervlokken, sesamzaad, suiker, zout en glutamaat. Ook op pokébowls wordt vaak furikake gebruikt. Je kunt het kopen in de Aziatische supermarkt of online kruidenshops.