Hij wilde Reagan dood, maar redde zo diens carrière

‘Na 41 jaar, 2 maanden en 5 dagen, Freedom at last.’ Die boodschap stuurde John Hinckley Jr. (67) woensdag de wereld in via Twitter. In 1981 probeerde hij president ­Ronald Reagan te vermoorden, om indruk te maken op actrice Jodie Foster. Uitgerekend die moordpoging maakte van de zwakke Reagan een sterke held.

John Hinckley is 21 jaar oud wanneer in 1976 de legendarische film Taxi driver uitkomt. De hoofdrolspeler is Robert De Niro als Travis Bickle, een Vietnamveteraan die aan de kost komt als taxichauffeur ...